白色情人節表達愛意！選好禮物讓另一半驚喜

2018-03-12 15:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



想準備精緻又兼具品味的禮物表達濃濃愛意，白色情人節，會讓另一半格外驚喜，是個不錯的選擇。

法國香頌咖啡對杯。 Noritake／提供 分享 facebook

TASAKI近年主打的星形珠寶系列，因有著與眾不同的時髦獨特設計而深受矚目，大膽奔放的設計線條，並同時結合珍珠與鑽石，吸引一票時尚女星追隨摘星，從時尚品味極佳的林心如、自然率真的范瑋琪、氣質清新的日本女星新垣結依，三位風格各異人氣女星都不約而同選擇戴上TASAKI comet plus 垂墜長耳環搭配浪漫系白色蕾絲洋裝，渾身散發著無比光芒感的迷人女人味，既優雅浪漫又時髦亮眼。

日本頂級餐瓷品牌Noritake也正於SOGO復興館9F和式庭園發表年度新品，並聯合LOTUS水晶、瑞典水晶Orrefors 、KOSTA BODA盛大展出，即日起至3月18日活動期間全面8折，且消費滿5000元還可再享65折優惠。其中，Noritake的「法國香頌咖啡對杯」設計相當浪漫，Noritake 擷取精緻的香蒂莉蕾絲（Chantilly lace）為靈感，綜合大膽細膩的黑色蕾絲，搭配麟狀網紗襯托出花朵與枝葉間的層疊之美，細膩打造出雍容華貴的時尚感。

以雪茄蛋捲而聞名的YOKU MOKU，為迎接白色情人節，也推出了全新改版的「情人節版」原味雪茄蛋捲10入，充滿戀愛氣息的桃粉色包裝搭配經典美味蛋捲，相當精緻。