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年薪250萬不懂財務？一張圖諷吳音寧如何登上北農大位

平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣

2018-03-12 12:34聯合報 記者曾智緯╱即時報導

設計師Christophe Lemaire與UNIQLO合作的「UNIQLO U」系列，一直倍受消費者喜愛，本季汲取明亮色彩，以略為寬鬆的輪廓為主軸，展現輕鬆自在的穿著態度。而ZARA也推出了今年春夏的新品，主打異國情調，讓搭配時有更多元選擇。

這一季的UNIQLO U系列，推出了包括女裝的Blocktech大衣、布勞森外套與泳裝系列；男裝則有可攜式大衣、哈靈頓外套、開領襯衫與多款條紋T恤等。其中Blocktech大衣重新詮釋了40年代的經典單排釦雨衣，內裡則採用聚酯纖維，透過防水材質與防水縫線，賦予防潑水的功能。男裝的開領襯衫則是Christophe Lemaire嘗試融合傳統，將男裝經典款式以寬鬆剪裁的手法，呈現50年代的美式運動襯衫風格，是一款炎熱天氣也能穿著的服飾，體現這系列舒適機能結合設計的精神。

ZARA的全新女裝新系列，則帶領了消費者從非洲旅行至大溪地與古巴等國度，以大洋風情異域夏日為主軸，加上大量的天然亞麻織物與各種柔軟面料混合搭配。強調手作風格的裝飾布滿於其中，繡花採更精緻的製作方法，融合亮片、串珠、十字繡混搭，交錯出華麗的裝飾。男裝推出混合了絲綢的Polo衫和風衣等單品，帶出精緻、個性的造型。緞面光澤的服飾，以及柔軟輕盈的布料、裸色的外觀，點綴亮黃、橘紅因此有著與冬季截然不同的朝氣。

UNIQLO U系列男裝Ultra Stretch DRY圓領T恤，約990元。...
UNIQLO U系列男裝Ultra Stretch DRY圓領T恤，約990元。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO U系列休閒連帽上衣，約1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列休閒連帽上衣，約1,490元。圖／UNIQLO提供
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ZARA這一季的女裝加入了不少異國情調的細節，強調手作風格的裝飾。圖／ZARA提...
ZARA這一季的女裝加入了不少異國情調的細節，強調手作風格的裝飾。圖／ZARA提供
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UNIQLO U系列男裝條紋T恤，約790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列男裝條紋T恤，約790元。圖／UNIQLO提供
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ZARA女裝系列有著不少藤編式的配件，帶出度假氛圍。圖／ZARA提供
ZARA女裝系列有著不少藤編式的配件，帶出度假氛圍。圖／ZARA提供
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UNIQLO U系列打摺無袖洋裝，約1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列打摺無袖洋裝，約1,990元。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO U系列連身挖背泳裝，約990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列連身挖背泳裝，約990元。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO U系列Blocktech大衣，約3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U系列Blocktech大衣，約3,990元。圖／UNIQLO提供
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