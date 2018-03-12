平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣
設計師Christophe Lemaire與UNIQLO合作的「UNIQLO U」系列，一直倍受消費者喜愛，本季汲取明亮色彩，以略為寬鬆的輪廓為主軸，展現輕鬆自在的穿著態度。而ZARA也推出了今年春夏的新品，主打異國情調，讓搭配時有更多元選擇。
這一季的UNIQLO U系列，推出了包括女裝的Blocktech大衣、布勞森外套與泳裝系列；男裝則有可攜式大衣、哈靈頓外套、開領襯衫與多款條紋T恤等。其中Blocktech大衣重新詮釋了40年代的經典單排釦雨衣，內裡則採用聚酯纖維，透過防水材質與防水縫線，賦予防潑水的功能。男裝的開領襯衫則是Christophe Lemaire嘗試融合傳統，將男裝經典款式以寬鬆剪裁的手法，呈現50年代的美式運動襯衫風格，是一款炎熱天氣也能穿著的服飾，體現這系列舒適機能結合設計的精神。
ZARA的全新女裝新系列，則帶領了消費者從非洲旅行至大溪地與古巴等國度，以大洋風情異域夏日為主軸，加上大量的天然亞麻織物與各種柔軟面料混合搭配。強調手作風格的裝飾布滿於其中，繡花採更精緻的製作方法，融合亮片、串珠、十字繡混搭，交錯出華麗的裝飾。男裝推出混合了絲綢的Polo衫和風衣等單品，帶出精緻、個性的造型。緞面光澤的服飾，以及柔軟輕盈的布料、裸色的外觀，點綴亮黃、橘紅因此有著與冬季截然不同的朝氣。
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