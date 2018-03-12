平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣

2018-03-12 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



設計師Christophe Lemaire與UNIQLO合作的「UNIQLO U」系列，一直倍受消費者喜愛，本季汲取明亮色彩，以略為寬鬆的輪廓為主軸，展現輕鬆自在的穿著態度。而ZARA也推出了今年春夏的新品，主打異國情調，讓搭配時有更多元選擇。

這一季的UNIQLO U系列，推出了包括女裝的Blocktech大衣、布勞森外套與泳裝系列；男裝則有可攜式大衣、哈靈頓外套、開領襯衫與多款條紋T恤等。其中Blocktech大衣重新詮釋了40年代的經典單排釦雨衣，內裡則採用聚酯纖維，透過防水材質與防水縫線，賦予防潑水的功能。男裝的開領襯衫則是Christophe Lemaire嘗試融合傳統，將男裝經典款式以寬鬆剪裁的手法，呈現50年代的美式運動襯衫風格，是一款炎熱天氣也能穿著的服飾，體現這系列舒適機能結合設計的精神。