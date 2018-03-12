超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



「全家」座位經濟新策略，現做調理複合店型亮相。（照片提供/全家便利商店） 分享 facebook 全家（5903）導入全新現做調理複合店型—韓式炸雞店中店。全家表示，韓式炸雞複合店首店位於新北市全家板農店，採專人專炸，包括醃粉、特色醬料、炸油都由韓國直送來台，第二店將開在新北市新店的慶民店，預計將於近期開幕。提供消費者正宗道地的韓式炸雞美味，免出國就能體驗韓式飲食特色。

全家表示，韓式炸雞複合店不僅醃粉、醬料、炸油皆從韓國直送來台，更透過專人專職現做調理服務，提供最正宗道地的韓式炸雞美味。

全家首波將推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等八種餐點組合，規格適合1~2人食用的份量，價格帶為99-229元。原味部份包含黃金橄欖炸雞、雞柳；調味炸雞則有秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司四種口味，並提供薯條、韓式炸年糕兩種副食。另外，可再以20元優惠價格加購韓國餐桌必備的醃蘿蔔。

根據DailyView 網路溫度計調查顯示，夜食美食排行榜前三名皆為炸物，炸雞、雞排類則位居排行榜票選冠軍，顯見炸物香酥口感魅力難擋，為民眾偏愛飲食類型。而韓劇推波助瀾下，韓式餐飲在台蔚為風潮，帶動韓式美食在網路討論度居高不下。全家表示，此次與bb.q CHICKEN合作，預計將掀起韓式炸雞風潮。