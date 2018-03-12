超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



「全家」座位經濟新策略，現做調理複合店型亮相。（照片提供/全家便利商店） 分享 facebook 全家（5903）宣布攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，導入全新現做調理複合店型—韓式炸雞店中店。 全家總經理薛東都表示，此一複合店型主要是希望發揮超商「座位經濟」效益，透過店型創新、全新商品組合開闢新商機。預計韓式炸雞複合店將帶入來客增加一成，並透過併買效益帶動該店整體業績成長二成。

薛東都表示，便利商店座位區，可以說是規模最大的餐廳。國人外食比例近七成，其中八成外食族習慣至便利商店購買三餐，帶動超商鮮食銷售占比連年成長。此次合作的餐飲品牌韓國bb.q CHICKEN，隸屬GENESIS集團，1995年開設第一家韓式炸雞餐廳後，至今已是韓國國內連鎖店數最大的「炸雞霸主」；並隨著韓流的國際化，全球布局，以加盟策略拓展至全球20個國家、擁有3,350家分店。

全家表示，bb.q CHICKEN之所以風靡多國，推升韓流國民美食成為國際美食，其獨特之處在於祕製醃粉、特色調味醬料及獨家配方炸油，和獨家研發的兩段式醃制秘法、獨門低溫油炸術，炸雞吃來不膩口、不沾手。不論是外表金黃酥脆、鮮嫩多汁的黃金橄欖炸雞，或是搭配精製獨門醬汁的調味炸雞，皆是不可錯過的必嚐美食。