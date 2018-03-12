無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



圖／無印良品官網 分享 facebook 無印良品今（12）日起調降部分商品售價，包括服飾、配件、收納、餐廚、生活小物與文具等六大品類，總計逾百項商品調降，調降幅度約在5%至30%不等，今日已將相關調降訊息寄發通知給會員。

無印良品指出，今日起新價格在各店開始同步實施，明日將會統一說明，價格調整是長期策略，定期檢視商品製程，僅可能減少不必要的浪費，將節省的費用反映在售價上。

瑞典家具IKEA每年也都會定期調整售價，目前正在進行絕版品出清，折扣從五折起，出清結束後隨著新品上市，屆時部分商品也可能重新調整，根據往年經驗，部分長賣型商品可能以再創低價的方式，降低售價，以維持平價策略。