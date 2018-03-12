新一代設計展大拜拜文化 免場租也擋不住出走潮

2018-03-12 03:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



新一代設計展是全世界規模最大的學生設計展。本報資料照片 分享 facebook 新一代設計展是台灣設計學子最重要的舞台，卻因參展費用高昂屢遭批評，引發出走潮。主辦單位今年推出「免繳場租」等六大革新，卻依然有台科、雲科等學校退出獨立辦展。設計界直言，「場租」並非關鍵問題。

新一代設計展迄今已有37年歷史，前身是「大專院校設計展」，匯集台灣設計科系的畢業展，等於台灣設計學子的「華山論劍」。

「大專院校設計展」主辦單位是外貿協會，2004年轉由台灣創意設計中心（台創）舉辦，更名為「新一代設計展」。十多年來，台灣設計科系也從20多所暴增為200多所。如今每年約有超過60校、140系報名參展，「新一代」成為全球規模最大的學生設計展。

「全球規模最大」的光環底下卻是學生沉重的負擔。許多學校為了宣揚校威和招生，強迫學生參加「新一代」。但「新一代」場租不低，參展單位與觀眾又太多，學生繳了高額費用卻無法擁有好的展覽品質，年年都有科系出走。

高雄市文化局長尹立還是設計系學生時，也參加過「大專院校設計展」。他表示，當時設計科系不到20所、學校把該展當成「招生」舞台，學生也把參展視為理所當然。

到了「新一代」，設計科系和觀眾暴增十倍。尹立指出，當展場變成「大拜拜」，觀眾只能「走馬看花」；當觀眾無法靜下來好好看展，學生只能靠美麗炫目的裝潢吸引注意，費用必然水漲船高。然而，老師和學生卻還是維持「一定要參展」的習慣，問題也跟著浮現。

「新一代」打著「全球規模最大」的招牌，人潮動輒十萬。但尹立反思，世界上找不出這麼大的學生設計展，「會不會是台灣特有的『湊熱鬧』大拜拜文化？」這樣「熱鬧」的展場，可以讓學生和企業好好交流？

明知「新一代」免場租，台科、北科、雲科等三校五系還是退出，另辦「三校聯合展」。該展公關吳淑清表示，雖然「新一代」有許多的廠商以及攤位讓學生與業界接軌，卻也壓縮了同學們的策展空間，往往有些作品受限於空間光線因素而呈現的不那麼完美。因此他們選擇自己策展，希望能夠讓所有同學的作品都有良好的呈現方式，觀展者與創作者也能深度溝通。 新一代設計展每年超過60校、140系參展，成為全球最大學生設計展，圖為去年產學合作專區吸引民眾佇足觀看。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在教育部和經濟部補助之下，「新一代設計展」今年首度祭出「免場租」。但台灣創意設計中心設計推廣組組長楊玉婷透露，今年報名參展的科系並未因此增加，顯見「場租」並非學生出走關鍵。

「新一代」是設計名校展現「實力」、宣揚校威的招生舞台。常有學生向台創抱怨，學校將參展「新一代」視為畢業門檻、強迫學生參展。楊玉婷表示，自2015年起，台創規定報名參展之校系必須繳交切結書，確保同學非被迫參加。今年更首度取消以「學校」分區，改以「設計類別」分區，方便業界依需要類別尋才。

楊玉婷坦言，台創不讓學校打「團體戰」，收到不少校方的「抱怨」。但台創做過意見調查，發現七成學生支持以「設計類別」分類，校方則是一半支持、一半反對，最後做出支持學生的決定。

5月是設計畢業展旺季。格式設計主持人王耀邦是專業策展人，每年2月起便收到許多演講邀約，邀他向學生傳授策展之道。王耀邦觀察，全台設計科系缺乏「策展」這一門課程，「如果設計系學生畢業作品就是展覽，為什麼沒有一門專業課程教策展？」他認為，如果學生從大三開始修「策展」，便會對畢業展有更多元的想像、更務實的做法，不必受限於「新一代」的模式。

高雄市文化局局長尹立指出，設計系學生的畢製作品不一定非得是「展覽」。以美國為例，產學關係密切，學生畢製作品的呈現，是邀業界聽學生闡述作品理念，學生根本不必花錢作展覽。他當設計系主任時，從不要求學生參展「新一代」。還有學生到企業的員工餐廳辦畢業展，跟業界進行更深度的交流。