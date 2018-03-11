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向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35聯合報 記者陳威任╱即時報導

進階買家最佳選擇，LEXUS LS 350。記者陳立凱／攝影
進階買家最佳選擇，LEXUS LS 350。記者陳立凱／攝影
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協力拍攝／台北美福大飯店

對於在職場上打拚許久的白領人士而言，這一路並非一帆風順，辛苦工作這麼多年後，該是體貼家人、犒賞自己的時候了，日系旗艦LEXUS LS 350的問世，正好適合這些白手起家、如今有著不錯成就的進階買家，不論是載著家人出遊享受或是繼續為事業奔波努力，都是向過去辛苦的自己做出最好的致敬。

問鼎最佳豪華車

LEXUS品牌第一款產品就是LS，除了是象徵足以與汽車大國媲美的造車工藝外，也實現進軍豪華車壇的夢想，LS車系確實很快就對BMW和Mercedes-Benz等歐洲豪華車帶來強大的挑戰。

即便品牌歷史相對較年輕、但LEXUS沒有忘記要打造「全世界最好豪華房車」的期待，2017年起LEXUS全球一致採用「Experience Amazing」來做為品牌形象，更屢屢推出讓人驚訝的車款，當中集大成者，莫過於經歷了11年的進化及淬鍊的第五代LS旗艦房車。

超高CP值 強壓德系對手

除了提供搭載全新3.5升V6雙渦輪增壓引擎的LS 500與油電車款LS 500h外，這次LEXUS更選擇切入豪華旗艦的市場真空帶，推出搭載3.5L V6 自然進氣引擎的LS 350，以旗艦入門車之姿提供差異化的選擇。

在外觀、內裝與底盤設計上與LS 500/500h完全一致的情況下，售價卻是充滿競爭力的337萬元，以上駟強壓中駟的表現，越級瞄準BMW 5系列及Mercedes-Benz E-Class，以同樣的價位就能獲得日系職人工藝、寬敞舒適的乘坐表現，用主管級房車的價位就可以買到老闆級的頂級房車。

跑格身形 質感內裝

即便是LS車系中的入門車款，但是LS 350在豪華感的塑造上可說是面面俱到，在維持大空間及舒適前提下，導入了四門跑車的線條設計，跳脫旗艦房車以往給人的嚴肅感，更多了新世代的流線外型；新一代LS車系更是LEXUS旗下首款採用六邊流線窗框設計的車型，搭配側窗玻璃整合B柱的極簡設計，不只大器優雅更多了幾分帥氣跑格。

新一代LS車系採用了GA-L新世代後驅底盤，3,125mm軸距設定較上一代LS長軸版還更加長35mm，打造有如轎跑般搶眼外型的同時，後座空間及行李廂表現又能維持高水準，絕對能夠滿足後座買家的需求。

內裝則以日本傳統的「悉心款待，賓至如歸」待客之道為特色，處處呈現出日系職人工藝，不論是每一個細緻的縫線，或是結合自然木工、日本精密鋸切及鐳射雕割等先進工藝所開發的鋁木鐳雕飾板等，搭配上寧靜的車室質感，都展現出旗艦房車獨樹一格的風範。

安全防護集大成 守護家人

在有內有外的水準演出後，LEXUS LS 350在安全科技上更是無懈可擊，除了基本的VSC車輛穩定控制系統及TRC循跡防滑控制系統外，更提供BSM盲點偵測警示與RCTA後方車側交通警示系統等，加上10具SRS氣囊，提供完整的安全守護

此外，還有些安全科技是花錢都不一定買得到的，例如LEXUS近年主打的Lexus Safety System+主動式安全防護系統，包括PCS預警式防護系統附自動煞車輔助、DRCC雷達感應式車距維持定速系統、LDA車道偏離警示系統、AHB自動遠光，將行車安全防範於未然。

動力隨傳隨到 優異駕馭樂趣

做為旗艦房車，動力表現自然必須高人一等，LS 350採用新一代高性能3.5 升 V6 自然進氣引擎，最大馬力 315ps，最大扭力 38.7kg-m，輕踩油門就能滿足市區需求，如果想進一步超車或展現動力輸出，只要稍稍踩深油門，自然進氣引擎特有的線性油門反應依然相當迷人，搭配檔位銜接相當綿密的10速手自排，0-100km/h 加速更有 6.2秒的水準。

LS 350更搭載了與LC旗艦跑車相同的新世代GA-L後驅底盤，提供較低的駕駛重心，帶來更穩定少側傾的駕馭體驗，除了市區平穩舒適的乘坐感受外，不論是山區過彎或高速的表現，都擁有優異循跡性及底盤回饋，讓LS不只滿足後座買家，自駕玩家也同樣能夠玩得盡興、享受優異的駕馭樂趣。

全新LS以優異產品力、極致品味及不斷創新的設計，正好呼應了成功人士們無畏懼的精神，堅定地往遠大目標邁進，以熱情迎接未來世界的不同挑戰，不論世代怎麼演進，永遠勇於翻轉眾人印象。

LS 350極致尊榮租賃專案：

1.享首年乙式全險免費

2.三年6萬公里6次免費定保

3.月租金5萬9200元

4.享36期期滿購回/期滿還車方案

可洽全台各LEXUS展間或撥0800-036-036洽詢

三眼式LED頭燈設計搭配延伸至頭燈內的箭矢型日行燈，營造幹練的形象。記者陳立凱／...
三眼式LED頭燈設計搭配延伸至頭燈內的箭矢型日行燈，營造幹練的形象。記者陳立凱／攝影
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10速手自排變速系統提供綿密流暢的檔位銜接感受。記者陳立凱／攝影
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寬敞的行李廂還具備電動啟閉功能。。記者陳立凱／攝影
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充滿日系職人工藝特色的內裝，也不失先進的科技配備。記者陳立凱／攝影
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搭載GA-L後驅底盤的LS，提供絕佳坐乘體驗，兼顧操控。記者陳立凱／攝影
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日系旗艦房車LEXUS LS 350擁有優雅又不失動感的外型。記者陳立凱／攝影
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LED尾燈頗具科技感，搭配上鍍鉻材質更具識別度。記者陳立凱／攝影
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寬敞舒適的後座空間，絕對符合後座買家的使用需求。記者陳立凱／攝影
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