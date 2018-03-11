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想說什麼就穿什麼 標語潮流不退燒

2018-03-11 17:08聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

紅了好幾季的「標語時尚」似乎沒有要退燒的意思，無論是強烈的口號訴求，或是看來平和、溫馨的單字型式主題，「透過衣服說話」依然是現今很受歡迎的展現獨特態度的穿搭流行熱潮。

Gucci於2013年發起「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」，今年攜手藝術家兼詩人Cleo Wade創作了一系列獨家藝術作品，激勵人們為爭取性別平等而採取積極行動。Cleo Wade寫下「We do not change the world when we whisper,we change it when we roar 當我們低語時，世界將不會有所改變；唯有當我們咆嘯時，才能改變它。」及「How will you use your voice today？你如何運用你的聲音？」等標語，它被刊登在Gucci與希望響鐘運動的全球社交媒體平台以及包括紐約時報、英國金融時報等全球廣告宣傳中，更投放於紐約時代廣場及洛杉磯的兩塊大型戶外看板上，希望以最有力的聲量喚起每個人發聲的意識與行動。

除了Gucci之外， MOSCHINO、Ｄior等品牌在今年春夏也持續利用標語傳遞無厘頭的惡搞雙關幽默感及正面能量。 MOSCHINO用「Shirt Happens」T恤玩「Shit Happens」諧音梗，Ｄior則是將Linda Nochlin在七○年代發表的同名論文「為何不見偉大的女性藝術家？（Why Have There Been No Great Women Artists?）」印在條紋T恤上，再度宣揚品牌關注的女性權益議題。

Ella陳嘉樺也搶穿Shirt Happens背心。圖／MOSCHINO提供
Ella陳嘉樺也搶穿Shirt Happens背心。圖／MOSCHINO提供
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Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人...
Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人Cleo Wade創作了一系列標語，為女權發聲。圖／Gucci提供
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Shirt Happens背心，14,800元。圖／MOSCHINO提供
Shirt Happens背心，14,800元。圖／MOSCHINO提供
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Ｄior將Linda Nochlin在七○年代發表的同名論文「為何不見偉大的女性...
Ｄior將Linda Nochlin在七○年代發表的同名論文「為何不見偉大的女性藝術家？」印在條紋T恤上，再度宣揚品牌關注的女性權益議題。圖／Dior提供
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Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人...
Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人Cleo Wade創作了一系列標語，為女權發聲。圖／Gucci提供
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Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人...
Gucci「CHIME FOR CHANGE 希望響鐘運動」今年攜手藝術家兼詩人Cleo Wade創作了一系列標語，為女權發聲。圖／Gucci提供
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紐約時報Gucci藝術家

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