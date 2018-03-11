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吃一口就近百元！美福牛排館推36個月熟成伊比利火腿

2018-03-11 17:07聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

歐陸傳奇食材西班牙熟成36個月的Bellota等級伊比利火腿，現在在台灣也可以吃...
歐陸傳奇食材西班牙熟成36個月的Bellota等級伊比利火腿，現在在台灣也可以吃得到。記者魏妤庭／攝影
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有「歐陸傳奇食材」之稱的伊比利火腿，自2014年開放進口後，歷經3年終於能品嘗！美福乾式熟成牛排館推出經過36個月熟成的Bellota等級伊比利火腿，不僅入口即化且口感甜潤，愈嚼愈香。美福乾式熟成牛排館表示，即日起凡單點24盎司以上的乾式熟成牛排，即送一份提供饕客免費品嘗。

西班牙熟成36個月的Bellota等級伊比利火腿，之所以被視為歐陸傳奇食材，除了飼養時間長，且需在飼育過程給豬隻吃純種橡樹果至少2個月以上，使其脂肪呈現乳黃色澤，肉質呈現大理石紋路，而且只取油脂豐富的後腿，再以天然海鹽醃漬熟成36個月，相當費工耗時。

台灣自2014年可開放進口西班牙伊比利豬，市面上也逐漸可見伊比利豬肉料理，但頂級的伊比利火腿因需要經過36個月熟成時間，且台灣規定2014年後加工類肉品才可進口，因此直到今年才有機會吃到頂級伊比利火腿。

美福國際表示，伊比利火腿每1公斤4,000元，若是市售包裝，分成侍肉師手切及機器切真空包裝，其中，侍肉師手切每50公克399元，機器切真空包裝每100公克400元。

同時，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館從即日起到3月25日間，凡是單點1款乾式熟成牛排24盎司以上，就送西班牙36個月熟成Bellota級伊比利火腿。另也可單點，每份580元。此外，主廚推出西班牙伊比利南瓜燉飯，每份680元，限定滋味僅在快閃期間登場。

單點1款乾式熟成牛排24盎司以上，就送西班牙36個月熟成Bellota級伊比利火...
單點1款乾式熟成牛排24盎司以上，就送西班牙36個月熟成Bellota級伊比利火腿。記者魏妤庭／攝影
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入口即化且口感甜潤，愈嚼愈香。記者魏妤庭／攝影
入口即化且口感甜潤，愈嚼愈香。記者魏妤庭／攝影
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