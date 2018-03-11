TGI FRIDAYS端3道新排餐 最低590元起

2018-03-11 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



TGI FRIDAYS推出3款新主菜。圖／TGI FRIDAYS提供 分享 facebook

瞄準愛吃肉一族，TGI FRIDAYS從3月13日起推出春季新餐點，集結3國料理手法，從法式鴨胸、美式燉牛胸、德式豬腳等，再融合10多種季節時蔬，讓饕客可以吃肉吃得既滿足又清爽，單點價590元起、雙人套餐最低1,499元起。

台灣人愛吃肉，根據農委會糧食供需年報指出，國人每人每天平均吃下高達0.2公斤，相當於一年超過70公斤的重量。同時，TGI FRIDAYS觀察發現，因為來店內用餐客人以聚會、慶祝為主，其中又以排餐類需求最高，去年年度前5名熱銷菜色，就有3項為排餐，不僅如此，平均每2人來客，就有1人點購排餐。

為了吸引客人上門，TGI FRIDAYS從3月13日起推出「Let’s Meat Up！走吧！吃肉」系列餐點與套餐，結合法式、德式、美式的異國料理手法，規畫鐵板香煎鴨胸、德式風味豬腳、慢燉牛胸等多道料理。

其中，鐵板香煎鴨胸以鐵板慢煎方式完整鎖住肉汁，搭配新鮮柳橙角，酸甜提味；德式風味豬腳外皮金黃酥脆，皮脆肉嫩不油膩，搭配酸菜與黃芥末清爽解膩；慢燉牛胸以油煎鎖住肉汁，再放入多種蔬菜與勃根地紅酒細火燉煮3小時，再淋上野菇醬料，搭配茉莉香米飯一同享用。

TGI FRIDAYS表示，新主餐可單點或雙人主餐，單點價格介於590元到790元間，雙人套餐價格介於1,499元到1,699元間。此外，對應春季主題，凡點購春季新菜，就可以99元加購調酒，包含紅、黃、綠、藍等4款水果發想調酒可選擇。

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