3大飯店Buffet推新菜 米其林、直送海鮮吃到飽

2018-03-11 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接春季到來，飯店自助餐廳推出新菜，長榮鳳凰酒店（礁溪）端出二星米其林料理吃到飽，新竹豐邑喜來登飯店結合在地山林海味，舉行部落美食節，推出酥炸蜂蛹、馬告山豬肉等，遠東Café自助餐廳3月9日起推出春季限定「心鮮沖繩」海鮮節，沖繩海鮮直送，讓饕客不用出國就能品嘗。

長榮鳳凰酒店（礁溪）即日起於桂冠自助餐廳，推出米其林二星中餐廳桃の木鎮店名菜，一共有8道，包含鎮江黑醋豚肉、水鷄、辣汁煮海螺、麻辣炒鴨舌、乾炒茄子、Ａ菜炒臘肉、椒油紅蘿蔔絲、紅油豬腳，無限量供應饕客吃到飽，午餐、晚餐價格分別是880元、980元。

新竹豐邑喜來登飯店從即日起到4月1日間於盛宴自助餐廳推出期間限定部落美食，總共有超過20多道料理，由客座部落主廚以原住民食材，採取傳統的烹調方式，呈現出部落多元風味，像是酥炸蜂蛹是過去部落族人用以獲得營養的來源之一，為純正天然的部落美食。另部落常用香料馬告做成的馬告山豬肉，外皮酥脆又不油膩，香氣四溢令人一口接著一口。午餐每人930元、晚餐1,090元起。

遠東Café自助餐廳3月9日到3月18日午餐、晚餐時段，推出春季限定「心鮮沖繩」海鮮節，首度與沖繩台北事務所合作推出沖繩直送海鮮，包含鮪魚、紅鑽魚、鳶烏賊等，饕客可盡情享用來自大海的新鮮滋味。若預訂午、晚餐時段人數達10人，就可加價600元，品嘗主廚設計的3道沖繩限定特色料理及桌邊服務。另活動期間用餐還有機會抽中沖繩雙人來回機票及酒店免費住宿。

長榮鳳凰酒店（礁溪）即日起於桂冠自助餐廳推出米其林二星中餐廳桃の木鎮店名菜。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供 分享 facebook