大秀逆天長腿 楊冪化身時尚白雪公主
卡通、漫畫是近來備受時尚設計師歡迎的創作素材，也許是受到懷舊潮流影響，將經典的卡通人物或是令人熟悉的藝術家筆觸作為服裝、配件主題成了最新流行，讓人們可以透過穿搭找回童心。
大陸女星楊冪近日出席活動時，身穿一襲白雪公主亮片毛衣搭配白色短褲，秀出逆天雪白長腿。這件上衣出自義大利時尚品牌Gucci 2018春夏系列，是本季主打單品之一，當初在秀場上是由男模展示，不過「跨越性別」一直是設計總監Alessandro Michele創作的核心價值，所以經常能見到品牌的粉絲「女穿男裝」、「男穿女裝」。除了白雪公主主題之外，Gucci本季另外也推出了兔巴哥（Bugs Bunny）主題毛衣，搭配飽和亮眼配色展現活力青春。
而PRADA春夏則是把史上第一位女性英雄漫畫家Tarpe Mills的作品與設計相結合，傳達品牌強烈的女性主義思想，將女性的能量、奮鬥、工作與想法，透過漫畫手法來詮釋。此外，也特別邀請了神力女超人的創作漫畫家Trina Robbins合作，推出動漫系列休閒鞋。大陸超模杜鵑日前也穿搭PRADA春夏的動漫服裝、包款與休閒鞋，現身機場與品牌米蘭秀場，展現充滿美式復古街頭風格的時尚姿態。
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