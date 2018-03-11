大秀逆天長腿 楊冪化身時尚白雪公主

2018-03-11 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



卡通、漫畫是近來備受時尚設計師歡迎的創作素材，也許是受到懷舊潮流影響，將經典的卡通人物或是令人熟悉的藝術家筆觸作為服裝、配件主題成了最新流行，讓人們可以透過穿搭找回童心。

大陸女星楊冪近日出席活動時，身穿一襲白雪公主亮片毛衣搭配白色短褲，秀出逆天雪白長腿。這件上衣出自義大利時尚品牌Gucci 2018春夏系列，是本季主打單品之一，當初在秀場上是由男模展示，不過「跨越性別」一直是設計總監Alessandro Michele創作的核心價值，所以經常能見到品牌的粉絲「女穿男裝」、「男穿女裝」。除了白雪公主主題之外，Gucci本季另外也推出了兔巴哥（Bugs Bunny）主題毛衣，搭配飽和亮眼配色展現活力青春。