白色牡蠣殼創作「貝之船」日本藝術家受邀麻豆展出

2018-03-11 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府文化局今在麻豆倒風內海故事館推出「貝之船•編織•神話•西拉雅」展覽，邀請日籍藝術家杉原信幸利用牡蠣與石蚌材質創作4件作品，邀請鄉親體會來自異國的藝術創作。

杉原信幸是日本長野縣人，在東京藝術大學取得繪畫類油畫碩士學位，利用自然環境連結的藝術創作，2010年擔任長野縣大町市所舉辦的「信濃之國 原始感覺美術祭」藝術總監。去年獲邀至總爺國際藝術村駐村創作。

杉原信幸藝術創作軌跡，處處可見他崇善自然並與天地萬物為伍的性格，唾手可得的植物或是取之於天地的自然資源，皆可成為他的創作媒材。

杉原信幸駐村總爺期間曾造訪北門，特別搜集白色牡蠣殼做成象徵北門「鹽分地帶」及麻豆「糖業文化」的貝之船，帶領觀眾循著貝之船的足跡，探訪蔴荳古港的歷史。

今年春天，藝術家杉原信幸重返倒風內海故事館，聽著古港「龍喉鳳穴」的傳說，意外在鳳池中發現石蚌，以石蚌打造小船的展覽計畫。

杉原表示，石蚌外觀雖質樸無華，但蚌殼內卻透出珍珠般的光澤；如同麻豆地區看似懷舊，實則擁有豐富的文化底蘊。