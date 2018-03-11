你們還有在賣這種車嗎？保時捷的鼠象之爭

2018-03-11 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



德國名車Porsche在台北設有駐點，並經營臉書粉絲專頁，接受網友各式對於車種的詢問。日前有網友捉狹地貼上一輛二戰時期德國戰車，詢問原廠是不是還在賣這款戰車，公司小編正經八百上網說明，交待保時捷與戰車之間可能的脈胳，強調這是二戰時期的象式重驅逐坦克。網友多肯定Porsche小編的誠意，但紛紛提出指正，指這輛戰車是鼠式戰車，不是象式啦。

網友在Porsche TAIPEI貼文詢問，要求保時捷原廠說明戰車來由，「請問一下你們還有在賣嗎？」保時捷小編上網回應說：「感謝您對保時捷歷史的深刻研究，此款誕生於二戰時期的象式重驅逐坦克，衍生自斐迪南.保時捷所設計虎式坦克VK4501，依歷史脈絡來說，當時保時捷之父-斐迪南.保時捷雖已成立工作室，但實際至1948年與其子費利.保時捷始正式成為民用汽車製造商。且目前保時捷所生產之車輛均為民用，因此已不生產戰爭時期的軍用車輛，而原廠亦未有對於此款軍用坦克的復刻計畫，感謝您」。

網友覺得保時捷的誠意很夠，但「原廠自己也搞錯」，這是鼠式不是象式，不過都是保時捷之父設計的沒錯。