氣墊粉餅 春天強勢回歸

2018-03-10 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／專題報導



用蘭蔻超輕盈UV提亮素顏霜＋激光煥白裸光氣墊粉餅的左右對比照。 圖／蘭蔻提供 分享 facebook

近年不少專櫃保養品牌也進攻氣墊粉餅市場，繼克蘭詩推出首款水感裸肌氣墊粉餅SPF50/PA+++後，頂級保養品牌海洋拉娜（LA MER）、Sisley也首度推出氣墊粉餅，而且一出手就創下目前市場氣墊粉餅的最高價，搶攻貴婦市場。

最光采—蘭蔻

蘭蔻新作「激光煥白裸光氣墊粉餅」，是第一款雙色氣墊粉餅設計。可先單獨按壓粉膚色氣墊輕拍全臉，再按壓淨白色針對局部打亮。或者也可將粉撲同時按壓雙色氣墊，少量多次輕拍全臉，創造不同妝效。推出「粉膚/淨白」適合一般膚色與「玫瑰/淨白」適合白皙膚色兩種色號外，氣墊粉盒也有優雅白、時尚金兩色可選。

另外，全新推出的「超輕盈UV提亮素顏霜」，結合防曬、提亮雙功能，新添加的晶亮煥采因子，在粉底前使用能發揮自然提亮效果，擁有高係數防曬，更適合在氣墊粉餅前使用。

最奢華—海洋拉娜

海洋拉娜全新推出奇蹟煥采氣墊粉霜，主打將保養與彩妝合而為一。這款氣墊粉霜擁有海洋拉娜修護最具代表性的Miracle Broth濃縮精華，還有萊姆茶濃縮萃取，並擁有SPF 20防曬係數，輕輕一壓氣墊粉霜，粉撲上即裹滿粉底液。補妝，同時就是補乳霜。售價4,200元，也刷新市場氣墊粉餅的新高價。

海洋拉娜奇蹟煥采氣墊粉霜擁有高達12個色號，可滿足不同膚色的需求。

最保鮮—Sisley

Sisley推出第一款「極致美白粉凝精華」，同樣主打上妝就是保養，結合底妝、防禦隔離與頂級保養，運用每瓶要價上萬元的Sisley美白精華相同成分融入粉凝科技，讓上妝同時等於補充美白精華。

Sisley觀察到傳統氣墊粉餅的缺點包括：粉體接觸到空氣的汙染、粉撲接觸臉部油脂後混進氣墊粉餅，影響妝效等缺點。極致美白粉凝精華使用智慧卡匣包裝，透過「高科技智慧濾孔」每一次按壓出來都是新鮮的粉凝精華，也保護美白成分不氧化，粉底也不回沾，不怕粉塵汙染，讓妝效更勻亮潔淨。

有認證—雅詩蘭黛

外觀就如同命名「NEW.極淨光白雪公主氣墊」有一身雪白的外形，這系列結合日本厚生省QD藥用美白認證的獨家「水透光修護美白科技」，上妝同時也為補上美白精華。SPF50、PA＋＋＋＋的高防護，為外在環境刺激做好防護。

海洋拉娜奇蹟煥采氣墊粉霜擁有精緻的銀色外盒包裝。 記者江佩君／攝影 分享 facebook