迎接夏季 淨白美肌開工了

2018-03-10 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱專題報導



IPSA肌淨白精萃OP，50ml，4,000元。 圖／IPSA提供 分享 facebook

Kiehl’s契爾氏12.5超能雙C精華，50ml，2,650元。 圖／Kiehl’s提供 分享 facebook

夏天即將來臨，除了要加快步伐減掉一整個冬天囤積的脂肪，也要迅速為白皙肌膚做準備，近期淨白新品除了訴求亮白的肌膚，也強調透明感並同步減緩老化，使用上的變革科技，也讓保養變好玩。

透明感 白得很空靈

近年的美肌關鍵字就是澄澈透明、母胎美肌，強調天生自然的光透亮，IPSA、伊麗莎白雅頓和Kiehl's都強調瑩透肌膚。

IPSA運用艾萵、橄欖葉、傳明酸、蜂王乳等，打造全新的第3代「肌淨白精萃OP」，強調由內而外提升透亮度。伊麗莎白雅頓全新推出「光纖鑽白晶透水凝霜」，將滲透補水保濕結合淨白保養，加強水感透亮，以紅藻精華、啤酒花等養分，帶來澎潤、飽水、舒緩的觸感。

Kiehl's契爾氏以高濃度維他命C雙精華為強項，主攻抗老和淨白雙管齊下，推出全新「12.5超能雙C精華」，也在以效率為導向的繁忙生活中訴求多效合一；此產品是延續自2005年首支抗老配方「10.5高效撫紋精華」，以此熱賣商品的續航力，運用天然維他命C、維他命C糖苷等打造新一代商品，使用時先從紋路及毛孔較明顯的兩頰開始輕拍，最後再拍至T字部位。

第一步 就乾淨瑩白

韓系洗顏產品向來有不錯口碑，雪花秀全新「滋晶雪瀅潔面乳」，以相較溫和的胺基酸為基底，加上韓方傳統的白泥，洗淨、溫和去除老廢角質；並同時推出「滋晶雪瀅磨砂面膜」，做為日常淨白的加強。

雅詩蘭黛的極淨光系列保養，將保養延伸到第一步的持妝保護，推出全新的「極淨光透白UV隔離水凝露」，以保養的力道推進至底妝，也是強調勻淨、亮澤的肌膚光采，隔離水凝露以如水般輕透的質地，避免高系數隔離霜的厚重，帶來薄透服貼的第一層保護。

玩科技 新瓶身好用

蘭蔻的激光煥白系列也是銷售常勝軍，全新的「激光煥白亮顏日夜雙精粹」，是日、夜用的雙頭設計，夜管以藜麥搭配仙人掌花萃取、日管則是以紅藻萃取等製成，強調分時保養；除了便利的雙頭設計，瓶身側邊有刻度設計，單周的用量為一格，為貼心小設計。

挾帶2017年鑽白魚子系列成長了143%的威力，la prairie乘勝追擊推出全新「鑽白魚子時空聚光緊膚霜」， 以品牌的魚子、植萃亮白等配方，打造淨白新品，內面鑲有小巧的照鏡，特別之處在於內嵌壓鈕，按壓一次即可取出單次用量，保持衛生、不浪費，使用時避開眼周，按摩於全臉及頸部。