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春櫻入菜 3、4月浪漫限定

2018-03-10 23:41聯合報 記者張芳瑜／台北報導

緋櫻春雪宴套餐，售價2,980+10%。 圖／台北喜來登提供
緋櫻春雪宴套餐，售價2,980+10%。 圖／台北喜來登提供
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每年3至4月，正是春日祭典「花見はなみ（賞櫻）」最佳時節，不少餐廳及飯店業者推出「櫻花」系列餐點，使用櫻花入菜、或是充滿櫻花意象的鯛魚御膳等，也有首次加入櫻花元素的中式創新粵菜，主廚們用心加入濃濃的季節感，讓饕客用餐更添氣氛。

台北喜來登桃山主廚林蒼信融合春櫻恬美意象，推出「緋櫻春雪宴」櫻花祭限定料理。業者選用挪威鮭魚輕抹上細鹽與日本鹽漬櫻葉醃漬，讓魚肉帶有淡雅櫻葉香氣並使肉質柔嫩細緻，再搭配北海道馬糞海膽製作而成「櫻葉冰花鮭魚海膽」，接著還有生魚片、櫻煮鮑魚大根、日本和牛佐櫻塩、春櫻散壽司，與限定甜品「道明寺櫻餅」，4月底前供應，套餐售價2,980元+10%。

大倉久和大飯店除了山里日本料理餐廳推出櫻花意象的鯛魚御膳之外，桃花林中式料理也端出櫻花入菜的創新粵菜，讓人耳目與味蕾都一新！推出各項單點料理，包含花醬草莓炒澳洲和牛（售價980元）、櫻花汁燕液蟹汁琵琶豆腐（售價880元）、櫻花汁蝦糕腩排（售價520元）、及櫻花帶子餃（售價260元）等多款特製餐點，讓櫻花醬汁充分與粵式經典菜式結合，最後再點上一杯酸甜爽口的櫻花梅酒凍畫下完美句點。

年度櫻花宴的前菜「春櫻緣結」。 圖／新都里提供
年度櫻花宴的前菜「春櫻緣結」。 圖／新都里提供
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延續櫻花料理的傳統，新都里特地選用當季食材與八重櫻入菜，打造八品一湯的「年度櫻花宴」，前菜「春櫻緣結」，是由多項袖珍小點組成，螢光烏賊點上芥子味噌、蔓越莓起司、法國白蘆筍、九孔鮑、櫻煮章魚足等，保留食材的原味，在色彩上更添繽紛感。4月底前供應，套餐售價3,800元+10%。

櫻花海膽挪威

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