一圖秒懂！日韓賞櫻最前線懶人包

2018-03-10 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



每年3、4月日韓櫻花綻放，想一圖搞懂各地花況，趕緊看過來！根據KKday整理的「2018日韓賞櫻前線」，預測日本於3月下旬的關西至5月中旬的北海道，皆能一窺櫻花仙境；而韓國則從3月下旬在濟州開出櫻花第一炮，一路櫻花大爆發至4月中的首爾。

日本櫻花種類多且廣，春天處處是美景，賞櫻第一名所首推東京千鳥淵、上野公園，和京都饒富特色的嵐山小火車。東京千鳥淵以皇居西側護城河種植的櫻花樹街道聞名，護城河中偶有小船滑過，從橋上俯視飄落在水中的櫻花花瓣如粉色海洋，是許多遊客心中不可多得的賞櫻首選！

KKday指出，若想在短短的東京行中採集最多的櫻花美照，旅客可以選擇途經千鳥淵、六義園和上野公園的巴士半日遊，用半天的時間就能欣賞江戶時代大名庭園代表作六義園，和每年舉辦櫻花祭典的上野恩賜公園，徜徉於染井吉野櫻的粉紅景致中。

關西一帶的賞櫻地點則以京都聞名，其中鐵道迷必訪的經典嵯峨野嵐山小火車最有特色，不僅能體驗小火車穿越櫻花林的獨特景象，還能搭乘觀光馬車欣賞田園風光、登上保津川遊船欣賞峽谷間的櫻花美景，最後到賞櫻名所渡月橋風景區拍美照，逛累了可自由搭配體驗人力車或美足按摩SPA，讓雙腳充充電。

不讓日本專美於前，根據韓國 Kweather 預測，今年韓國櫻花季將於3月下旬從最南端的濟州島開始一路往北，首爾約在4月8日能看到櫻花滿開盛況。

韓國賞櫻必去的「鎮海軍港節櫻花慶典」曾被CNN選為「韓國必訪 50 大景點」，由於鎮海距熱門旅遊勝地首爾和釜山較遠，針對不想錯過漫天櫻花美景的旅客，KKday建議不妨參加由首爾或釜山出發的一日遊專車前往。4月1日至10日的限定期間，絕美小城將被櫻花覆蓋，遊客可於慶和火車站欣賞鐵道與櫻花的絕搭美景，在余佐川體驗浪漫櫻花雨，還能前進韓國海軍士官校並登上鎮海中心的帝黃山公園，眺望整片壯觀的粉紅櫻花海。