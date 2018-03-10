全球僅999部！RANGE ROVER SV COUPÉ日內瓦車展亮相

2018-03-10 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



Land Rover 於 2018 日內瓦車展帶來Range Rover全新車型 - Range Rover SV Coupé，以創新大膽的雙門車體型式，正式入列 Range Rover 車系第五款車型，再創奢華優雅 SUV 典範。

全新Range Rover SV Coupé 由 SVO 特製車部門操刀設計打造，全車可依照車主的需求，提供近百種的漆色基底，並可針對座椅皮質進行客製化雕花、對比色縫線、頭枕繡飾、登車門檻字樣、半貴金屬專屬銘牌等個人喜好，讓每一輛Range Rover SV Coupé都是獨一無二的存在。

進入 Range Rover SV Coupé 的車室，不僅奢華品味無庸置疑，同時應用了 Land Rover 全地形領域的先進科技結晶，舉凡 Land Rover 著名的第二代全地形反應系統，至可以依照需求調整車身高低的氣壓式懸吊，都能賦予 Range Rover SV Coupe 強悍的全地形駕馭特色。