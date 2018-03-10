全球僅999部！RANGE ROVER SV COUPÉ日內瓦車展亮相
Land Rover 於 2018 日內瓦車展帶來Range Rover全新車型 - Range Rover SV Coupé，以創新大膽的雙門車體型式，正式入列 Range Rover 車系第五款車型，再創奢華優雅 SUV 典範。
全新Range Rover SV Coupé 由 SVO 特製車部門操刀設計打造，全車可依照車主的需求，提供近百種的漆色基底，並可針對座椅皮質進行客製化雕花、對比色縫線、頭枕繡飾、登車門檻字樣、半貴金屬專屬銘牌等個人喜好，讓每一輛Range Rover SV Coupé都是獨一無二的存在。
進入 Range Rover SV Coupé 的車室，不僅奢華品味無庸置疑，同時應用了 Land Rover 全地形領域的先進科技結晶，舉凡 Land Rover 著名的第二代全地形反應系統，至可以依照需求調整車身高低的氣壓式懸吊，都能賦予 Range Rover SV Coupe 強悍的全地形駕馭特色。
Range Rover SV Coupé 搭載高性能 5.0升 V8 機械增壓引擎，最大馬力達 565匹、71.4公斤米，可於 5.3 秒完成0-100km/hr的加速，並能使這部大型 SUV 的極速達到每小時 265公里，全球限量 999 部。
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