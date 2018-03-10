全台首間PlayStation概念店開幕 玩家瘋狂

2018-03-10 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全台第一間PlayStation新型態概念店今天（3/10）開幕，選在台北市最熱鬧的信義商圈，除了200吋超大螢幕與放滿約200～300款的遊戲牆，開幕首日更祭出限量100組《戰神》限定PlayStation4 Pro主機同捆組搶先預購，大批玩家從凌晨12點就到現場徹夜排隊，全數搶空。

PlayStation新型態概念店由Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）與普雷伊攜手打造，位於新光三越台北信義新天地A11館一樓，占地20坪，店內除了提供購物、遊戲試玩，還將不定期以熱門遊戲為主題進行店內改造，讓玩家體驗不同情境。

SIET總經理江口達雄表示，雖然SIET在全台有100多個經銷據點，但就是缺了台北市最精華的信義商圈，現在進駐人潮最多的地方，目的是為了認識更多新朋友，除了喜愛PlayStation的玩家之外，還可能接觸到更多年輕族群或家庭客，「PlayStation的優點必須試玩過才知道，因此不同於一般門市以販售為主，新型態概念店更著重於服務、體驗和試玩，未來新機、新遊戲或限量商品也會盡量安排在此搶先開賣」。

PlayStation新型態概念店也將規畫新款遊戲製作人簽名會、直播活動等，與玩家做深度交流。

SpeXial偉晉、風田與音樂鬼才MATZKA為PlayStation新型態概念店站台，3個大男生透過200吋大螢幕玩Game超興奮，偉晉說風田最宅，最高紀錄是連續18小時瘋狂打Game，他自己最多只能撐6小時左右，MATZKA只有在大學時代曾經連續玩PS2賽車玩了兩天，風田還開玩笑說：「今天是第一次和MATZKA碰面，剛剛看他試玩了一下，打得很爛」。