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團購美食聯合抗漲！方便料理包、速食銅板價就能入手

2018-03-10 18:16聯合報 記者陳立儀╱即時報導

年後物價飆升，麥當勞、星巴克、五十嵐、千葉火鍋、胖老爹等連鎖美食紛紛喊漲，帶動一股自煮商機，ihergo愛合購觀察發現站內近兩周食材、方便料理包、速食等買氣極旺，像是銅板美食蠔油粉絲煲開賣一天就熱銷2,546包，新竹利鑫摃丸一周賣出2,113包，上合味鍋燒意麵、小麵館水餃也都周銷上千份。

ihergo愛合購慶祝11周年，即日起至3月28日舉辦周年慶活動，邀集佳興檸檬汁、大成集團、TOP王子洋公館、蘭山麵等團購名店接力祭出3折起優惠，單品銅板價就能入手，3月底前名店輪番上陣聯合抗漲，包括大成集團黃金脆皮雞腿排、花蓮新城佳興檸檬汁、2018年最新團購冠軍TOP王子洋公館羅宋麵包等，累積賣破430萬碗的蘭山麵及鬍鬚林滷味等也都有限時折扣。

除了往年既有的團購名店促銷之外，ihergo愛合購今年再加碼舉辦集點活動，於限時優惠檔次「大合購優惠」揪團滿額即獲得1點、集滿5點可兌換300元紅利金，活動期間內不限領取次數，另依據每周累積消費金額再送原燒餐券及7-11百元禮券

樂天市場3月與ihergo愛合購正式展開合作，可直接於ihergo愛合購揪團買樂天市場商品，包括日本家電、日本服飾、日本居家用品以及愛買線上購物、宜得利家居、女裝Queen Shop、牛仔品牌Edwin等樂天名店也都能揪團購，本次周年慶集點活動也納入樂天市場商店，透過愛合購開團前往樂天下單並回填訂單者，滿500元送1點，與愛合購站內限時優惠檔次贈送點數合計滿5點也可領取300元紅利金，每周前往樂天下單金額最高的消費者另加碼送原燒餐券及7-11百元禮券。

ihergo愛合購即日起至3月28日舉辦周年慶活動，邀集團購名店接力祭出3折起優...
ihergo愛合購即日起至3月28日舉辦周年慶活動，邀集團購名店接力祭出3折起優惠。圖／愛合購提供
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連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，總舖獅蠔油粉絲煲團購開賣一天就熱銷2,546包。...
連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，總舖獅蠔油粉絲煲團購開賣一天就熱銷2,546包。圖／愛合購提供
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鬍鬚林滷味膠嫩雞腳凍，8入特價58元，即日起至3月14日全館揪團不限品項滿35份...
鬍鬚林滷味膠嫩雞腳凍，8入特價58元，即日起至3月14日全館揪團不限品項滿35份再加贈冰鎮雞爪凍3盒。圖／愛合購提供
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花蓮佳興檸檬汁，1,460cc售價115元，即日起至3月14日揪團滿12入1箱再...
花蓮佳興檸檬汁，1,460cc售價115元，即日起至3月14日揪團滿12入1箱再送300cc檸檬汁與檸檬乾。圖／愛合購提供
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連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，小麵館水團購周銷上千份。圖／愛合購提供
連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，小麵館水團購周銷上千份。圖／愛合購提供
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蘭山麵烏醋乾拌麵組，特價86元，即日起至3月14日揪滿15組送任選口味1組。圖／...
蘭山麵烏醋乾拌麵組，特價86元，即日起至3月14日揪滿15組送任選口味1組。圖／愛合購提供
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連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，新竹利鑫摃丸團購一周賣出2,113包。圖／愛合購...
連鎖美食紛紛喊漲，帶動自煮商機，新竹利鑫摃丸團購一周賣出2,113包。圖／愛合購提供
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大成黃金脆皮雞腿排，特價38元，3月15日至3月21日揪滿60片送2片。圖／愛合...
大成黃金脆皮雞腿排，特價38元，3月15日至3月21日揪滿60片送2片。圖／愛合購提供
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