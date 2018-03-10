團購美食聯合抗漲！方便料理包、速食銅板價就能入手

2018-03-10 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



年後物價飆升，麥當勞、星巴克、五十嵐、千葉火鍋、胖老爹等連鎖美食紛紛喊漲，帶動一股自煮商機，ihergo愛合購觀察發現站內近兩周食材、方便料理包、速食等買氣極旺，像是銅板美食蠔油粉絲煲開賣一天就熱銷2,546包，新竹利鑫摃丸一周賣出2,113包，上合味鍋燒意麵、小麵館水餃也都周銷上千份。

ihergo愛合購慶祝11周年，即日起至3月28日舉辦周年慶活動，邀集佳興檸檬汁、大成集團、TOP王子洋公館、蘭山麵等團購名店接力祭出3折起優惠，單品銅板價就能入手，3月底前名店輪番上陣聯合抗漲，包括大成集團黃金脆皮雞腿排、花蓮新城佳興檸檬汁、2018年最新團購冠軍TOP王子洋公館羅宋麵包等，累積賣破430萬碗的蘭山麵及鬍鬚林滷味等也都有限時折扣。

除了往年既有的團購名店促銷之外，ihergo愛合購今年再加碼舉辦集點活動，於限時優惠檔次「大合購優惠」揪團滿額即獲得1點、集滿5點可兌換300元紅利金，活動期間內不限領取次數，另依據每周累積消費金額再送原燒餐券及7-11百元禮券。