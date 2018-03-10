超模演繹經典格紋 真摯擁抱親友的畫面好美

2018-03-10 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



朋友與親族間的濃厚情感，成為近期形象片的主題之一。義大利品牌MSGM 在2018春夏形象廣告中，以格紋、塗鴉表現時尚的自由態度，BURBERRY則發表由Adwoa Aboah詮釋的形象作品，從中可以感受到她與親朋好友間的溫暖互動。

拼接印花的魔術師MSGM在2018年春夏系列形象廣告中，呈現濃郁繽紛的藝術氣息，由時尚攝影師Alasdair McLellan掌鏡，以全白背景凸顯如陽光般迷人的色彩，印花、扎染、螢光、格紋的運用，也沿襲品牌向來趣味橫溢的特色；以色彩作為嶄新視角與無聲溝通，串起人與人之間的親暱，全系列商品由美之心（MINOSHIN）引進。