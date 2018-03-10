超模演繹經典格紋 真摯擁抱親友的畫面好美
朋友與親族間的濃厚情感，成為近期形象片的主題之一。義大利品牌MSGM 在2018春夏形象廣告中，以格紋、塗鴉表現時尚的自由態度，BURBERRY則發表由Adwoa Aboah詮釋的形象作品，從中可以感受到她與親朋好友間的溫暖互動。
拼接印花的魔術師MSGM在2018年春夏系列形象廣告中，呈現濃郁繽紛的藝術氣息，由時尚攝影師Alasdair McLellan掌鏡，以全白背景凸顯如陽光般迷人的色彩，印花、扎染、螢光、格紋的運用，也沿襲品牌向來趣味橫溢的特色；以色彩作為嶄新視角與無聲溝通，串起人與人之間的親暱，全系列商品由美之心（MINOSHIN）引進。
而BURBERRY也發表同樣以親族、好友互動氛圍的攝影圖片，為Juergen Teller的攝影作品，圍繞在獲選為2017年度模特兒的Adwoa Aboah和她生活中的人們身上，以親友間的相處時刻為題，拍下美好的歡樂瞬間。包括Adwoa Aboah的姊姊兼藝術家Kesewa Aboah、電影製片人兼作家 Jonah Freud等出場人物。這組照片都在紐約曼哈頓包厘街（Bowery）拍攝，以各色格紋的風衣和夾克、連衣裙和襯衫等為主，薄紗和蕾絲則變換為飄逸的裙裝，此為第二波形象圖組，最後一波照片將於今年度5月釋出。
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