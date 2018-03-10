金裕貞和小熊晚安膠囊比可愛 睡美人養成女神肌
輕便、衛生、便於攜帶，而且設計傻萌的美妝品，成為晚安面膜的趨勢。繼SK-II上市晚安小膠囊之後，LANEIGE蘭芝也推出會讓女孩眼睛一亮的「晶透潤白小熊晚安膠囊」，因包裝變革帶來更多便利，成為女孩們的美肌新鮮貨。
蘭芝「晶透潤白小熊晚安膠囊」，由金裕貞代言，運用夜間睡眠時程訴求淨白、保濕兩個主題，品牌本來就以暢銷16年的睡美人香氛水凝膜深植人心，多了亮白的季節需求，加上小熊造型的精巧小盒包裝，令人愛不釋手；使用時須輔以維他命C粉末包，依個人需求或膚質調整用量，加入面膜中攪拌均勻使用，也可以作為新娘密集保養、出席重要活動前或旅行之用；此外，品牌也同步上市日、夜皆可使用的「晶透潤白雪酪霜」，質地如優格般輕爽，可作為妝前打底。
SK-II則是針對熬夜族、長途飛行、追劇等現代女性的生活型態和需求，推出「夜間修護賦活面膜」，暱稱「晚安小膠囊」，除了品牌經典的PITERA之外，加入睡木萃取，因此氣味和青春露的味道不盡相同；品牌運用當代辭彙「告別厭世臉、一覺醒來變女神」也別出心裁，它的獨特用法在於一顆抵數罐，清潔後只要用晚安小膠囊均勻敷於臉部、頸部即可入睡，無需再作任何其他保養。
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