潔西卡艾芭愛鞋！Alexandre Birman台北開快閃店

2018-03-09 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北報導



Malone Souliers的形象廣告相當別出心裁。 圖／初衣食午提供 分享 facebook

近期複合店onefifteen初衣食午引進巴西鞋履Alexandre Birman，於微風信義開設快閃店（即起至3月18日止），這是奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）等女星喜愛的品牌，也令人想到IG上有些鞋牌曝光度超高，包括Malone Souliers、Raye和SENSO，都是網紅、名媛的愛牌，也是備受鞋癡關注的品牌。

奧莉維亞巴勒莫穿Alexandre Birman鞋款。 圖／取自pinterest 分享 facebook

巴西鞋履設計師Alexandre Birman從小就生長在製鞋工廠，12歲設計出第一雙鞋，2008年時以32歲的輕齡發表同名品牌，鞋款特色在於運用巴西冶豔、大膽的色彩和印花；最經典的款式為Clarita涼鞋、鑲飾亮片的Delfinna。

Malone Souliers玫瑰色細高跟穆勒鞋，17,880元。 圖／初衣食午提供 分享 facebook

布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）喜愛的鞋履品牌Malone Souliers則來自英國設計師，創意總監Mary Alice Malone有家具設計的背景，因此鞋款包覆性強，大膽用色的鞋帶、細高跟等元素，讓創立於2014年的Malone Souliers成為展現女性腳踝線條的性感選擇之一。

如果考量相對易入手的價格，澳洲鞋履品牌Raye則是青春洋溢的選擇，包括莉莉柯林斯（Lily Collins）、艾瑪羅柏茲（Emma Roberts）都曾穿上它，設計師擅長絨面材質，綁帶或繫帶都是實穿款式；同樣來自澳洲的SENSO是Aimee Song等網紅愛牌，前衛、有趣，更平價，滿足蜈蚣女孩容易變心的需求。