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頒獎季亮眼小清新 瑟夏羅南的紅毯奇幻旅程

2018-03-09 23:35聯合報 記者孫曼／專題報導

瑟夏羅南穿著LV粉紅色長禮服搭配卡地亞美洲豹耳環，出席美國演員工會獎頒獎典禮SA...
瑟夏羅南穿著LV粉紅色長禮服搭配卡地亞美洲豹耳環，出席美國演員工會獎頒獎典禮SAG Awards。 圖／LV提供
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日前奧斯卡紅毯以一襲粉紅色Calvin Klein大蝴蝶結緞面禮服搭配卡地亞鑽石耳環成為焦點的瑟夏羅南（Saoirse Ronan），今年以《淑女鳥》拿下金球獎最佳音樂喜劇類女主角、並入圍奧斯卡最佳女主角，更橫掃各大典禮場合。事實上，童星出身的她自10年前演出《贖罪》、《少女殺手的奇幻旅程》等電影，就已成為紅毯常客，而她優秀的戲劇表現與特別清新的氣質，不但輕鬆駕馭各種不同風格的設計師作品，也讓向來高貴的珠寶展現青春雅緻的氣息。

瑟夏羅南今年被美國《時代》雜誌選為下個世代領袖之一。 圖／摘自IG @teams...
瑟夏羅南今年被美國《時代》雜誌選為下個世代領袖之一。 圖／摘自IG @teamsaltzman
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瑟夏羅南並非首次嘗試粉紅色，幾個月前的美國演員工會獎典禮上，她就穿了一身粉紅色的Louis Vuitton長禮服，但她的造型師伊麗莎白沙茲曼（Elizabeth Saltzman）也是葛尼斯派特蘿等好萊塢女星的御用造型師）曾表示，或許因為瑟夏太早出道，反而一直對打扮、時裝不感興趣，粉紅色其實是全新的嘗試。而一對綴滿寶石的卡地亞美洲豹耳環，襯托她清新的氣質與個性長相，也為這柔美的顏色增添力量。

穿Versace高級訂製服搭配卡地亞珠寶的瑟夏羅南，強調女性力量。 圖／摘自IG...
穿Versace高級訂製服搭配卡地亞珠寶的瑟夏羅南，強調女性力量。 圖／摘自IG@versace
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最近因為宣傳《淑女鳥》、入圍許多不同的電影獎項，瑟夏羅南開始嘗試新的色彩和珠寶。例如在「英國奧斯卡」BAFTA頒獎典禮，她就穿了一套透紗的黑色香奈兒禮服，而在支持#metoo與 #TimesUp活動的金球獎上，她更要求希望能與全女性的造型團隊合作，於是特別請同樣身為女性的凡賽斯創意總監Donatella Versace為她量身訂製一套黑色與銀色的禮服，搭配卡地亞的藍寶石耳環與鑽石手鐲，展現強烈的個性。

瑟夏羅南配戴伯爵彩色珠寶搭配Prada小禮服出席美國獨立精神獎。 圖／伯爵提供
瑟夏羅南配戴伯爵彩色珠寶搭配Prada小禮服出席美國獨立精神獎。 圖／伯爵提供
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不僅是黑色禮服搭配彩色珠寶，瑟夏在其他影展場合也嘗試許多不同的顏色，展現駕馭高彩度服裝的能力。例如奧斯卡前夕頒發的獨立精神獎，她以一襲綴滿彩色寶石的草綠色Prada洋裝搭配粉紅色和綠色系的伯爵彩色珠寶，顯得神采煥發。而稍早在棕櫚泉國際電影節（Palm Springs International Film Festival）上，她則穿上桃紅色與橘色拼接的復古緞面長禮服，搭配好萊塢明星喜愛的Fernando Jorge設計師珠寶，展現明快與熱情的一面。

瑟夏羅南配戴的伯爵Sunny Side of Life系列彩寶手鐲。 圖／伯爵提...
瑟夏羅南配戴的伯爵Sunny Side of Life系列彩寶手鐲。 圖／伯爵提供
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