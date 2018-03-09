何潤東帥穿精品男裝 若對太座撩妹會被罵油腔滑調

2018-03-09 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



何潤東身穿紺青雙排釦羊毛大衣60,990元、杏色印花棉質衛衣7,990元、長褲9,590元，搭配拼色休閒鞋12,990元。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook CERRUTI 1881為慶賀50周年，在台北101的4樓舉辦紀念展，首席創意總監Jason Basmajian首度來台，何潤東和新生代演員勵政達、李銘叡、張豐豪共同出席，展現CERRUTI 1881堅持傳統細節、同時朝向年輕設計的方向，出道20年的何潤東面對18歲小鮮肉張豐豪，笑著表示自己「贏在身高」。

何潤東以2018春夏系列的紺青色羊毛大衣登場，表示太座常嫌他穿衣服太懶，之前也常好幾天都穿同一件長褲去剪接室，會被懷疑都沒洗澡，因此難得以紺青色大衣現身，Peggy應該不會有意見，她只對黑襪子和黑背心有意見，「一穿黑背心她就覺得『ㄟ你變壞人了』，她的哏比較特別，如果我跟流行對她說出撩妹金句，她應該也會說我變壞或是油腔滑調。」面對大家關心是否要生小孩，他表示順其自然，但一定要有，因為自己是獨子，不是壓力而是美好的期待。