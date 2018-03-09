何潤東帥穿精品男裝 若對太座撩妹會被罵油腔滑調
CERRUTI 1881為慶賀50周年，在台北101的4樓舉辦紀念展，首席創意總監Jason Basmajian首度來台，何潤東和新生代演員勵政達、李銘叡、張豐豪共同出席，展現CERRUTI 1881堅持傳統細節、同時朝向年輕設計的方向，出道20年的何潤東面對18歲小鮮肉張豐豪，笑著表示自己「贏在身高」。
何潤東以2018春夏系列的紺青色羊毛大衣登場，表示太座常嫌他穿衣服太懶，之前也常好幾天都穿同一件長褲去剪接室，會被懷疑都沒洗澡，因此難得以紺青色大衣現身，Peggy應該不會有意見，她只對黑襪子和黑背心有意見，「一穿黑背心她就覺得『ㄟ你變壞人了』，她的哏比較特別，如果我跟流行對她說出撩妹金句，她應該也會說我變壞或是油腔滑調。」面對大家關心是否要生小孩，他表示順其自然，但一定要有，因為自己是獨子，不是壓力而是美好的期待。
提及日常穿搭，他表示無法招架像是會召喚著他的紅色羽絨服，但在經紀人阻止之下，有比較節制沒買太多；出席活動身穿CERRUTI 1881的春夏新款，設計不過份嚴肅，年輕而有活力，比正裝再大膽一點，是他喜愛的新嘗試。「CERRUTI 1881 50周年紀念展」自即日起至3月18日在台北101的4樓都會廣場開展，大約30展坪聚焦在四大主題，包括微電影《ANIMA》播映、2018春夏成衣系列、2018春夏配件、專屬量身訂製服務，薈萃品牌精神。展覽期間CERRUTI 1881台北101旗艦店也是全台獨家販售2018全新春夏新裝的店舖，並推出8折起的獨家優惠，此外，為慶賀50周年，2018年上半年度亦將於新光三越南西店、大葉高島屋展店。
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