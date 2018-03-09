全家便利商店3月10日起 首賣悍將主場預售門票

2018-03-09 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家便利商店華寧店改裝為富邦悍將主題店。圖／全家提供 分享 facebook 中華職棒聯盟邁入29年，富邦悍將主場開幕戰將於3月27日登場，全家便利商店首度攜手「富邦悍將」預售主場賽事門票，3月10日起只要在FamiPort機台及FamiTicket全網購票網網站就能為支持喜愛球隊。

富邦悍將副隊長高國輝率領Fubon Angels為預購門票宣傳，全家便利商店林志清副本部長也致贈象徵奪冠的獎盃，並由高國輝接下，預祝富邦悍將奪下年度總冠軍。富邦悍將今年將60場主場賽事安排於新莊棒球場進行，並全面提升軟硬體設施，票種方面也更多元。