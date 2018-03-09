全家便利商店3月10日起 首賣悍將主場預售門票
中華職棒聯盟邁入29年，富邦悍將主場開幕戰將於3月27日登場，全家便利商店首度攜手「富邦悍將」預售主場賽事門票，3月10日起只要在FamiPort機台及FamiTicket全網購票網網站就能為支持喜愛球隊。
富邦悍將副隊長高國輝率領Fubon Angels為預購門票宣傳，全家便利商店林志清副本部長也致贈象徵奪冠的獎盃，並由高國輝接下，預祝富邦悍將奪下年度總冠軍。富邦悍將今年將60場主場賽事安排於新莊棒球場進行，並全面提升軟硬體設施，票種方面也更多元。
此次推出「全年季票」、「半季季票」2種季票，還有搭配專屬餐點的「滿悍席」，平日開賽1小時後進場，可享半票價格優惠的「夜衝票」。另外，設籍新莊區立德里、中美里、中和里、立功里、立泰里、立言里、全泰里、文聖里、興漢里、榮和里的里民，可享內野全票平日8折優惠的「里民優惠票」。持富邦悍將悠遊聯名卡透過FamiTicket全網購票網網站購買例行賽主場門票，還可享內野門票平日5折、假日9折的優惠價。新球季上半季例行賽門票可於3月10日下午2點在全家便利商店FamiPort機台及FamiTicket全網購票網網站購買。
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