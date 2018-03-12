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蘇格登品酩會 五感全開的極致體驗

2018-03-12 15:15文 蘇格登 提供

這場品酒會很不同！沿著梯階徐徐登上二樓，燈光暗成深琥珀色，幽靜雅致的空間在眼前展開，帝亞吉歐威士忌會所展現出低調又高雅的氣質，入座，「探尋慢工藝∙蘇格登品酩會」活動開始，美酒、美食，隨著蘇格登品牌大使黃毓禮的趣味講談，陸續上桌。說這是一場五感全開的體驗，也絕不誇張！

蘇格登大中華區品牌大使Alex黃毓禮（右）在品酒會上分享。 記者余承翰／攝影
蘇格登大中華區品牌大使Alex黃毓禮（右）在品酒會上分享。 記者余承翰／攝影
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‧台灣銷售第一的威士忌，是它！

你一定聽過Singleton蘇格登威士忌，但可能不知道，它是全台銷售NO.1的單一麥芽威士忌，在世界總體威士忌消費佔比中，調和與單一麥芽威士忌為9：1，台灣則完全顛覆並引領潮流，單一麥芽威士忌的市場占比高達58%，這也讓蘇格登特別為台灣品飲者量身打造一支「大師精選」，可佐各式台菜美食，在「探尋慢工藝．蘇格登品酩會」中亦為亮點之一。

蘇格登是帝亞吉歐集團旗下單一麥芽威士忌品牌，原酒來自Glen Ord、Dufftown與Glendullan三家蘇格蘭蒸餾廠，分別賣往亞洲、歐洲與美洲3大市場；主打亞太市場的Glen Ord，是其唯一位在蘇格蘭高地的酒廠，此地土色深且肥沃而稱「黑島」，麥芽品質自然勝出；釀酒水源則來自兩個不同的湖泊─雪水填湖與地下泉水，又被稱為「天地之水」，成就威士忌兩大元素─麥芽與水的卓越水準。

記者余承翰／攝影
記者余承翰／攝影
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‧首創微型酒廠，親手體驗「緩蒸慢餾」

除了原料，蘇格登究極成功的關鍵因素，在於堅持百年的慢工藝，在「探尋慢工藝．蘇格登品酩會」中特別以「微型酒廠」教具，帶領現場貴賓走入三大製酒工藝──首先，是長達75～80小時的「長時間發酵」使酵母分解麥芽汁並進入二次發酵，使酒液盈滿豐富的花果、青草香氣和滑順濃郁的口感；接著，在「緩慢蒸餾」階段透過溫度調控延長蒸餾時間，使銅製蒸餾器與液體進行大面積接觸，去除更多雜質並留下更澄澈的輕盈酒體；最後的「曠時熟成」強調Glen Ord酒廠同時使用美國波本桶以及歐洲雪利桶熟成，以培育出豐富濃郁的時光慢味，造就完美平衡風味及口感。

記者余承翰／攝影
記者余承翰／攝影
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‧認識蘇格登，從這4支酒開始

透過「探尋慢工藝．蘇格登品酩會」的垂直品飲，能短時間增加品酒功力！從蘇格登12年開始，這支相當討喜、相較年輕的酒款，卻有著蜜餞與深色水果的成熟風味，像巧克力一般容易入口也尾韻悠長。

為台灣量身打造的「大師精選」，出自蘇格登首席女調酒師Maureen Robinson之手，她不但是帝亞吉歐集團內唯一、更是蘇格蘭罕見的女性總調酒師，有著近40年的威士忌經驗，透過來台多次、遍嘗小吃，蒐集台灣消費者對食物、威士忌的風味喜好後，再回到蘇格蘭精心勾兌，「大師精選」刻意不標年分，讓調酒師與品飲者都有最大的自由，不受年分的框架限制。因此，這支酒融入各橡木桶不同年齡的風味，獨有的優雅、展現微微的羞澀，輕輕的花香與水果香，甚至流洩出一股清爽的蜜桃味，黃毓禮形容「就像是優雅的LADY」，以巧克力比擬「有如奶油巧克力」。

再來是經過長時間熟成的15年，有著優雅的花果香，像夏天的到來，熟成的哈密瓜，豐富的水果味與香氣，「就像帶著水果味，有夾心的巧克力」；來到18年，取自美國波本、歐洲雪莉桶融合的風味，層次更豐富，在口中，香氣層層發散，酒體厚實，還有著淡泥煤尾韻悠長不絕。

記者余承翰／攝影
記者余承翰／攝影
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‧ 食物與酒這樣搭配，完美！

經過4支酒的品味導引，五感似乎變得更靈敏，香氣、口感與層次漸漸分明。最後，來到體驗的極致─酒與食物的配搭。一盤從擺盤設計到口感層次都無可挑剔的點心上桌，許多人等不及，沒拍照上傳就搶先嚐，為的，不只貪求美妙巧食的滋味，而是體驗黃毓禮口中酒食雅配的「PERFECT」！

記者實錄這樣配：

12年：洋蔥鮪魚塔、佛跳牆、滷味、砂鍋雞湯

15年：藍莓鴨胸、巧克力布朗尼、堅果、烤鮭魚

18年：印度咖哩雞肉沙沙、羊肉爐、沙河蛋糕

‧如果你也想體驗……

可於官網線上報名：https://www.maltssociety.com.tw/tcc-tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力蘇格蘭

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