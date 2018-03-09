吳慷仁短髮為何剪？ 自己去旅行也很好

2018-03-09 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 一直蓄著長髮的性格演員吳慷仁，忽然以一頭剛剪好的短髮現身今天在台北101舉辦的TUMI頂級商務旅行包春夏新品記者會，引來是否和近日感情狀況有關的揣測。但他澄清只是突然想剪頭髮，並且被問到旅行是否需要陪伴時表示，自己去也很好，「開心安全最重要。」而感情方面則表示：「很多事情順其自然。」

吳慷仁新造型相當有活力，輕鬆打扮搭配TUMI春夏新品Alpha Bravo London叢林迷彩捲口後背包、Alpha Bravo Albany海軍藍公事包以及TUMI 19 DEGREE 24吋鋁合金白金旅行箱，顯得輕鬆愉快。他表示自己最想去冰島、西藏、不丹等地旅行，但近年來工作的關係較為忙錄，國內旅遊比較多，最喜歡「一群人一起去露營，非常好玩。」而以往較沒有安全感的他會把全部家當都裝進30、40公升的登山包裡，現在挑選旅行配件則較注重機能性。