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闖記者會噴生髮劑 統派男子遭辦侵入住宅罪

吳慷仁短髮為何剪？ 自己去旅行也很好

2018-03-09 16:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影
吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影
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一直蓄著長髮的性格演員吳慷仁，忽然以一頭剛剪好的短髮現身今天在台北101舉辦的TUMI頂級商務旅行包春夏新品記者會，引來是否和近日感情狀況有關的揣測。但他澄清只是突然想剪頭髮，並且被問到旅行是否需要陪伴時表示，自己去也很好，「開心安全最重要。」而感情方面則表示：「很多事情順其自然。」

吳慷仁新造型相當有活力，輕鬆打扮搭配TUMI春夏新品Alpha Bravo London叢林迷彩捲口後背包、Alpha Bravo Albany海軍藍公事包以及TUMI 19 DEGREE 24吋鋁合金白金旅行箱，顯得輕鬆愉快。他表示自己最想去冰島、西藏、不丹等地旅行，但近年來工作的關係較為忙錄，國內旅遊比較多，最喜歡「一群人一起去露營，非常好玩。」而以往較沒有安全感的他會把全部家當都裝進30、40公升的登山包裡，現在挑選旅行配件則較注重機能性。

來自美國的TUMI，本季主題為充滿陽光的加州風情，從當地豐沛自然景觀與多元都會樣貌中各別擷取鮮活色彩，推出多款季節限定新色如叢林迷彩、深海藍、礦石灰、白金色以及迷情灰印花。即日起至3月10日（六）止，於台北101 1F松智路入口處舉辦的「TUMI House 加州之旅」期間限定概念店，現場提供「客製化烙印服務」，凡民眾攜帶TUMI旅行箱或包款至TUMI House，即可獲得烙印皮牌客製化服務，共有紅、藍、綠、紫、銀、金6色與無色等7種烙印色彩，每款可印製3到4個英文字母。

Voyageur 系列 JIC迷情灰印花折疊包，3,900元。圖／TUMI提供
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Alpha Bravo系列NELLIS 海軍藍後背包，16,200元。圖／TUM...
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吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影
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Alpha Bravo系列ALBANY礦石灰公事包，17,400元。圖／TUMI...
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吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影
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吳慷仁出席TUMI春夏全系列新品發表會。記者徐兆玄／攝影
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19 DEGREE系列29吋白金色旅行箱 ，56,800元。圖／TUMI提供
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Alpha Bravo系列LONDON 叢林迷彩捲口後背包，17,400元。圖／...
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吳慷仁

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