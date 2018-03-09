銀河彩虹戴上手 七彩奢華腕表美上天

2018-03-09 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



繽紛絢爛的彩色能帶來視覺上的歡愉，所以彩色寶石一直深受歡迎，尤其多種不同的色彩搭配在一起，會營造出不同的心情感受，故彩色寶石的鑲嵌與配色，一直以來考驗珠寶工匠手藝和設計師的美感。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦推出Imperiale 系列Rainbow腕表以彩虹為靈感，鑲嵌581顆總重47.98克拉的藍寶石，由Imperiale系列的經典的紫色開始，完美漸層鑲嵌包括表帶的整只腕表，切割以及鑲嵌過程歷經超過1,000小時的精工細作，展現富麗華美的珠寶工藝。而腕表更搭載蕭邦Fleurier Ebauches工作坊自製自動上鍊機芯，內外兼展現精湛工藝。