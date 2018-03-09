銀河彩虹戴上手 七彩奢華腕表美上天
繽紛絢爛的彩色能帶來視覺上的歡愉，所以彩色寶石一直深受歡迎，尤其多種不同的色彩搭配在一起，會營造出不同的心情感受，故彩色寶石的鑲嵌與配色，一直以來考驗珠寶工匠手藝和設計師的美感。瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦推出Imperiale 系列Rainbow腕表以彩虹為靈感，鑲嵌581顆總重47.98克拉的藍寶石，由Imperiale系列的經典的紫色開始，完美漸層鑲嵌包括表帶的整只腕表，切割以及鑲嵌過程歷經超過1,000小時的精工細作，展現富麗華美的珠寶工藝。而腕表更搭載蕭邦Fleurier Ebauches工作坊自製自動上鍊機芯，內外兼展現精湛工藝。
而表圈鑲嵌48顆梯形切割繽紛彩色剛玉的宇舶表（Hublot）BIG BANG UNICO銀河腕表，則是將天上的繁星點點，以彩色寶石和剔透的藍寶石水晶玻璃，重現在手腕上，以漸層的彩色寶石象徵宇宙中各種恆星的細微光譜變化。勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40（遊艇名仕型 40）航海表也首次推出彩色寶石款，在雙向旋轉表圈刻度外圈上密鑲彩色寶石和碧綠榴石，為這款精準的航海休閒腕表增添奢華的度假情調。
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