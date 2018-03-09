白色情人節成雙成對來放閃 這樣挑禮物最輕鬆

2018-03-09 14:49 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

3月14日就是「 白色情人節 」，「 白色情人節 」起源自1977年在日本福岡的一間甜點店發起，初衷純粹是商業行銷手法，用於促銷糖果，當時稱為「糖果贈送日」。而糖果製造原料是使用白色砂糖，所以逐漸演變為「 白色情人節 」。

談到情人節，在日本與其它國家風俗不同，每年的2月14日為女性藉由送禮物來向心儀的男性表露愛意的時候，若對方有好感且願意接受，則會在3月14日白色情人節回送對方禮物。但時至今日，是由男生還是女生送禮物已經不重要了，只要在西洋情人節這一天，有獲得巧克力或是禮物的人，到了 白色情人節 就成了禮物回贈的日子。回禮能夠確認雙方心意，加速發展，自然馬虎不得， udn買東西 貼心為您準備了許多成雙成對以及送給另一半的實用禮品，讓贈送回禮的日子不煩惱，輕鬆擄獲對方的心。

用對錶來放閃吧 每分每秒都想跟你在一起

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在人手一支智慧型手機的今日，有些人慣用手機看時間，有些人還是習慣配戴手錶，除了體現出注重時間的態度之外，更能顯現品味及個人風格。推薦可以送給另一半的 Daniel Wellington 經典收藏時尚皮革對錶 ，以色澤內斂的玫瑰金帶扣，再搭配質感細緻優雅的真皮錶帶，它的簡潔風格與經典設計，可以隨心所欲地更換錶帶不設限，不管怎麼搭配都時尚俐落，百搭設計讓Daniel Wellington品牌在業界獨樹一幟。對錶象徵著允諾要與對方一起共度長長久久的美好時光，兼具品味與愛意的選擇，牢牢套住對方的心。

買一送一超實用滑鼠 每天都摸得到的貼心

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現代人幾乎每天都會碰電腦，工作忙碌的情人無法天天見面黏在一起，準備一個每天都會使用的實用禮物，就像天天陪在身邊上班，相信會讓另一半時時刻刻都想到你的貼心喔！推薦 HP金色無線滑鼠 ，圓滑的外觀設計，超薄的2.53cm及輕便的500g重量，攜帶起來更方便。採用2.4GHz無線連接，擺脫纜線的束縛，搭配超迷你的USB接收器，更顯輕盈無負擔，只要一顆 3號 AA 電池，使用最長時間可達16個月，讓你的貼心持久無限。

輕量防潑透氣外套 情侶間一起上山下海的好幫手

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情人約會當然不只有吃飯看電影，偶爾還會有上山下海踏青去的健康運動，推薦一起採購舒適透氣的輕量外套，讓兩人不管到哪裡，總是可以成為眾人矚目的最潮情侶。來自加拿大的 STORMTECH超輕量防潑透氣連帽外套 具有專利的抗水技術，透氣舒適能有效調節體溫，讓人自在活動還能挑戰運動最佳表現，並且可以保護肌膚避免服裝磨損，防水機能可應付多變天氣，為兩人的戶外約會打造出兼具機能的簡約時尚造型。

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獨一無二的禮物 送給男生的實用品味托特包

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想要讓另一半上班更精神抖擻，不妨送給他一款實用的 托特包 ，讓他每天上班都想著妳的好。由台灣、日本設計師合作開發，從面料到原廠拉鍊配件都十分精巧用心，再加上全款皆由台灣製造，精美品質看得見。內部採用日式收納空間概念，能有效收納日常隨身物品及3C產品，兼顧品味、時尚感與實用性，適合菁英白領上班族，外型低調的黑色素面設計，更展現出專業及時尚融為一體的風格，讓另一半每天的上班日都充滿活力，工作起來更加事半功倍。

貼心的完美選物 送給女生的經典簡潔COACH夾

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COACH以時尚工藝著名，簡潔、耐用的品牌風格贏得眾多消費者的喜愛，其產品堅持上等用料和精美車工，素面低調的風格更是百搭且不退流行，推薦 COACH 立體馬車荔枝紋三折長夾 ，在白色情人節前以近半價的超殺價格入手，還附贈一個支票夾，不僅展現貼心細膩的完美選物品味，更顯現出精打細算的聰明購物，讓女生對你更加刮目相看，不僅戀情更甜蜜還多了一份經濟安全感！

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