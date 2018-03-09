樂沐餐廳年底歇業 美女主廚：堅持理想卻「不合時宜」

2018-03-09 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中知名法式餐廳樂沐，今天突然在臉書粉絲專頁宣布，將在今年12月底結束營業，令不少人感到震驚。 圖／翻攝自樂沐法式餐廳粉絲團 分享 facebook 曾獲「亞洲50最佳餐廳」的台中知名法式餐廳樂沐，邁向第10年之際卻突然宣布要在今年12月底結束營業，且無任何新餐廳計畫。

餐飲業者指出，景氣差加上年金改革，高檔餐廳的生意大受衝擊，已關多不少店，只有自助百匯、火鍋及燒肉店做得下去。

台中樂沐法式餐廳2008年開幕，因餐廳型態或美女主廚都引起話題，還多次奪下「亞洲最佳50餐廳」名次，國際上頗有名氣。

美女主廚陳嵐舒昨發表聲明，宣布今年12月底結束營業；她說，這10年台灣餐飲業變化很大，她堅持做自己想做的，卻是一種「不合時宜」。

樂沐主廚陳嵐舒昨突然在臉書粉絲專頁宣布，餐廳將在今年12月底結束營業。 圖／翻攝自樂沐法式餐廳粉絲團 分享 facebook

去年底陳嵐舒拒絕海外展店邀約，決定在夢想完全遠離前停下來。結束的只有樂沐餐廳，已開店的樂沐糕餅舖、GoûtBar、快閃概念的Gubami牛肉麵依然正常運作。

不少消費者不捨，某高級日式料理業者說：「有理想的人在台灣沒辦法生存！」高級餐廳生意受景氣衝擊，愈來愈難生存，目前多是自助百匯、火鍋及燒肉店，這些店可省下龐大的主廚費用和3成的人事成本。

台中曾一窩蜂有頂級的法式，或海鮮、年排與鐵板燒料理，食材高檔，吃得到龍蝦、鮑魚、燕窩等好料，但最便宜套餐每人5千多元起跳，還有1盤火鍋和牛要價1、2千元，景氣不佳，吃得起的消費者愈來愈少。

餐飲業者指出，目前抗跌的餐飲多是自助百匯，不用千元就很澎派，只差料理的精緻度。