日本潮模水原希子 拿下Dior亞洲首位彩妝大使

2018-03-08 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本潮模水原希子成為Dior Beauty亞洲區第一位彩妝大使。出生於美國德州、在日本長大的水原希子，角色多元，既是演員，又是模特兒，也是服裝設計師，IG粉絲頁擁有超過490萬粉絲的水原希子，深獲年輕族群喜愛，無論在大銀幕或伸展台都充滿個人魅力，充分具備迪奧女郎迷人的特質。

水原希子兼具高冷的時尚氣質，同時擁有古靈精怪的特質，每次出現總令人眼之一亮。她在東京舉辦的新代言人與新品發佈會上，身穿Dior黑白色小禮服搭配凸顯個人魅力的紅唇。透過水原希子的加入，Dior Beauty也等於傳達「每個女孩子都可以散發屬於自己的魅力光彩。」

水原希子兼具高冷的時尚氣質，同時擁有古靈精怪的特質。圖／摘自IG：i_am_kiko 分享 facebook

水原希子兼具高冷的時尚氣質，同時擁有古靈精怪的特質。圖／摘自IG：i_am_kiko 分享 facebook

水原希子成為Dior Beauty亞洲區第一位彩妝大使。圖／摘自IG：i_am_kiko 分享 facebook