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只要銅板價！全聯草莓甜點28元起 網友：理智線已斷

2018-03-08 16:59聯合報 記者王韶憶╱即時報導

全聯自有甜點品牌We Sweet又出招！3月9日至3月29日展開全聯草莓季，共推出11款草莓系列甜點，價格從28元~95元，有適合個人享用的小食甜點到可和閨密們共享的蛋糕，銅板價起跳。

全聯草莓季中最低價30元左右的甜點佔了近一半，像是有「草莓經典海綿蛋糕」、「草莓甜甜圈」、「草莓牛奶年輪蛋糕」、有著外酥內軟具空氣感，且搭配酸甜草莓果乾擁有綿密內餡的「草莓奶油布雪」、古早味麵包，搭配草莓奶油的「草莓奶露棒」。

以濃郁的克寧姆餡與鬆軟蛋糕包覆整顆蜜漬草莓，外層再用軟Ｑ的麻糬皮包裹起來的日本風味「草莓雪莓娘」售價59元。雙色漸層，上層為草莓布丁，底層為帶有草莓果肉與草莓籽的草莓果凍，一口吃到雙重口感的「草莓布丁」售價38元。頗受歡迎的冰心捲蛋糕系列則有「草莓雙餡生乳捲」，以酸甜果香的草莓果醬為基底製作草莓卡士達餡搭配柔軟綿密的戚風蛋糕，售價95元。另外，還有粉嫩的「草莓乳酪華爾滋」、「草莓菠蘿泡芙」、「草莓生乳酪塔」，演繹出甜美的春天氣息。

看到各式各樣的粉嫩甜點，不少網友表示，「理智被小編洗走了，說好的年後減肥呢？」、「我心動」、「好罪惡啊! 可惡想吃 」、「不搶銀行改搶全聯」。

草莓布丁，售價38元。圖／全聯提供
草莓布丁，售價38元。圖／全聯提供
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草莓奶露棒，售價32元。圖／全聯提供
草莓奶露棒，售價32元。圖／全聯提供
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草莓奶油布雪，售價28元。圖／全聯提供
草莓奶油布雪，售價28元。圖／全聯提供
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草莓乳酪華爾滋，售價95元。圖／全聯提供
草莓乳酪華爾滋，售價95元。圖／全聯提供
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草莓甜甜圈，售價30元。圖／全聯提供
草莓甜甜圈，售價30元。圖／全聯提供
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草莓牛奶年輪蛋糕，售價30元。圖／全聯提供
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草莓生乳酪塔，售價49元。圖／全聯提供
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草莓雪莓娘，售價59元。圖／全聯提供
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