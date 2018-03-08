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愛馬仕全新百萬珠寶表 設計靈感來自馬具

2018-03-08 16:38聯合報 記者孫曼╱即時報導

日前英國女王與安娜溫圖同場看秀的時候，安娜溫圖首檔配戴的就是 Ralph Lau...
日前英國女王與安娜溫圖同場看秀的時候，安娜溫圖首檔配戴的就是 Ralph Lauren以馬蹄笑的Stirrup腕表。圖／取自IG @britishfashioncouncil
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騎馬一直是上流社會和貴族相當熱衷的活動，而「馬」所延伸的相關物件，也一直是許多精品品牌設計的靈感泉源，例如著名的法國精品愛馬仕（Hermès）就是以造馬具起家的品牌，至今這個起始淵源，也一直深植品牌的DNA中，例如全新的Klikti珠寶表，與眾不同的特別造型，靈感就是來自是來自愛馬仕歷年作品珍藏館中發現的一款19世紀末的金屬鍊，原來是馬匹鞍轡上的一項裝飾配件, 通常是在慶典中才會使用。而發音相當俏皮的Klikti是狀聲詞，源自法文 「Cliquetis 」，模擬物品相互敲擊或碰觸產生的輕微聲響。而戴上這只手鍊般的珠寶腕表時，也會發出這樣敲擊的聲音。Klikti以白金或玫瑰金鑲嵌鑽石，搭配黑、藍、焰紅、深紫或酒紅色鱷魚皮表帶。

事實上，許多與騎馬文化以及上流社會有深刻淵源的品牌都有相關的設計，例如古馳（Gucci），腕表上紅白藍、或紅綠相間的織帶表帶，其實本來也是從綁在馬肚上的裝飾織帶演變而來的，至今已成為品牌的經典標誌，也可見於包包的揹帶、用於配件的裝飾。而活躍於美國上流社會的設計師Ralph Lauren，其同名品牌也有以馬蹄為造型的腕表Stirrup腕表，最近時尚名人安娜溫圖（Anna Wintour）與英國女皇同席看秀的時候還曾配戴，也意外成為話題。

古馳G frame系列不鏽鋼腕錶搭配紅綠、紅白藍彩色織帶，30,000元起。圖／...
古馳G frame系列不鏽鋼腕錶搭配紅綠、紅白藍彩色織帶，30,000元起。圖／古馳提供
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古馳的紅綠相間織帶，原始靈感來自馬匹的裝飾織布。38毫米不鏽鋼表殼，28,000...
古馳的紅綠相間織帶，原始靈感來自馬匹的裝飾織布。38毫米不鏽鋼表殼，28,000元。圖／古馳提供
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Ralph Lauren Stirrup 不鏽鋼腕表，以馬蹄的造型為表殼，辨識度...
Ralph Lauren Stirrup 不鏽鋼腕表，以馬蹄的造型為表殼，辨識度高。圖／Ralph Lauren提供
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愛馬仕Klikti玫瑰金珠寶腕表全鑲鑽款，251萬1,100元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Klikti玫瑰金珠寶腕表全鑲鑽款，251萬1,100元。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕Klikti白K金珠寶腕表部分鑲鑽款，125萬5,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Klikti白K金珠寶腕表部分鑲鑽款，125萬5,500元。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕Klikti白K金珠寶腕表，（左）全鑲鑽款263萬6,000元；（右）部分...
愛馬仕Klikti白K金珠寶腕表，（左）全鑲鑽款263萬6,000元；（右）部分鑲鑽款125萬5,500元。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕Klikti玫瑰金珠寶腕表，（左）全鑲鑽款251萬1,100元；（右）部分...
愛馬仕Klikti玫瑰金珠寶腕表，（左）全鑲鑽款251萬1,100元；（右）部分鑲鑽款119萬1,400元。圖／愛馬仕提供
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英國女王參觀英國皇家近衛騎兵（The Household Calvary），其中...
英國女王參觀英國皇家近衛騎兵（The Household Calvary），其中馬而身上的裝飾性鞍轡鍊帶，是愛馬仕全新珠寶錶的設計靈感來源。圖／取自IG @household_calvary
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馬匹鞍轡在慶典時的裝飾鍊帶，是愛馬仕全新珠寶錶的設計靈感來源，目前英國皇家近衛騎...
馬匹鞍轡在慶典時的裝飾鍊帶，是愛馬仕全新珠寶錶的設計靈感來源，目前英國皇家近衛騎兵（The Household Calvary）是少數保有這種傳統的單位。圖／取自IG @household_calvary
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Ralph Lauren Stirrup腕表表殼造型來自馬蹄。圖／Ralph L...
Ralph Lauren Stirrup腕表表殼造型來自馬蹄。圖／Ralph Lauren提供
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愛馬仕珠寶

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