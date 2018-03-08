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粉嫩櫻花融化少女心！這些美食、小物、家電快入手

2018-03-08 16:37聯合報 記者陳立儀╱即時報導

團購夯品香帥櫻花寒天以日本塩漬櫻花搭配寒天凍，特價360元。圖／momo購物網提...
團購夯品香帥櫻花寒天以日本塩漬櫻花搭配寒天凍，特價360元。圖／momo購物網提供
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粉嫩的櫻花色彩，總是讓人少女心大噴發，時下又到了賞櫻旺季，各業者紛紛搶攻櫻花商機，推出各式粉紅色調或櫻花限定主題商品，momo購物網表示，今年站上引進多款特色櫻花甜點，像是櫻花生乳捲、櫻花寒天凍、櫻花冰淇淋等，甚至連碳酸飲料都加入櫻花風味，momo摩天商城近一個月櫻花色調、造型等商品數量明顯成長約2成，包括美妝、包款配飾、鍋具等都可見櫻花包裝，家電也掀起一股粉嫩櫻花風，買氣成長約2～3成。

根據momo購物網統計，春季櫻花相關商品以甜點最受消費者歡迎，像是亞尼克的櫻花生乳捲以生鮮奶油為基底，再混搭鹽漬櫻花、糖漬櫻桃等，自3月上市以來已銷售超過百組；團購夯品香帥櫻花寒天以日本塩漬櫻花搭配寒天凍，Haagen-Dazs哈根達斯也以日本手摘櫻花研發新口味。

momo摩天商城指出，不少家電品牌也加入這波粉紅櫻花的行列，包括日本麗克特推出的櫻花粉限定款的格子三明治機、飛利浦也推出粉紅櫻花時尚吹風機、櫻花粉牙線機，另外還有烹調烤爐、眼部按摩器、體脂機等。

樂天市場3月櫻花造型、顏色、口味等相關商品數量成長4成，「櫻花」相關關鍵字搜尋量也較上月激增5倍，其中又以日本樂天直送館推出的日本限定商品最受歡迎，帶動整體下單量成長4成，3月全站消費滿3,000元再送300點數，1點等於1元，日本樂天直送館消費滿3,000元可領券現折220元。

日本樂天直送館推薦Skinvill溫感洗顏卸妝凝露與Botanist Spa療癒櫻花限定版洗髮系列，淺粉色包裝加上淡淡櫻花香氣，洗沐時也能感受濃濃春天氛圍，睡前再戴上花王美舒律櫻花香蒸氣眼罩放鬆眼部；另外還有CASIO TR Mini x JILL by JILLSTUART櫻花粉浪漫限量組合、限定色櫻花粉SALONIA雙負離子平板夾、ALADDIN限量櫻花粉大容量烤箱、櫻花粉不鏽鋼餐具套組、和風櫻花陶瓷杯盤、雙層耐熱玻璃櫻花杯等，讓生活充滿櫻花粉紅泡泡。

春天賞櫻品嘗點心更別具風情，帶動樂天市場櫻花系列美食銷量攀升3成，同樣主推香帥蛋糕採用日本八重櫻製成的櫻花寒天、亞尼克限量櫻花雙漩生乳捲和日本銀座期間限定的櫻花餅。

日本麗克特櫻花粉限定款格子三明治機，售價1,380元。圖／momo摩天商城提供
日本麗克特櫻花粉限定款格子三明治機，售價1,380元。圖／momo摩天商城提供
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日本樂天直送館ALADDIN限量櫻花粉大容量烤箱，售價8,322元。圖／樂天市場...
日本樂天直送館ALADDIN限量櫻花粉大容量烤箱，售價8,322元。圖／樂天市場提供
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breo眼部按摩器iSee4SP櫻花粉限定版，售價2,980元。圖／momo摩天...
breo眼部按摩器iSee4SP櫻花粉限定版，售價2,980元。圖／momo摩天商城提供
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CASIO TR Mini x JILL by JILLSTUART櫻花粉浪漫限...
CASIO TR Mini x JILL by JILLSTUART櫻花粉浪漫限量組合，售價16,790元。圖／樂天市場提供
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飛利浦mini時尚吹風機粉紅櫻花，售價499元。圖／momo摩天商城提供
飛利浦mini時尚吹風機粉紅櫻花，售價499元。圖／momo摩天商城提供
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momo購物網今年特引進多款櫻花甜點，圖為亞尼克的櫻花生乳捲，售價450元。圖／...
momo購物網今年特引進多款櫻花甜點，圖為亞尼克的櫻花生乳捲，售價450元。圖／momo購物網提供
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雙層耐熱玻璃櫻花杯，特價309元。圖／樂天市場提供
雙層耐熱玻璃櫻花杯，特價309元。圖／樂天市場提供
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momo購物網引進日本原裝進口的櫻花可樂碳酸飲料，特價90元。圖／momo購物網...
momo購物網引進日本原裝進口的櫻花可樂碳酸飲料，特價90元。圖／momo購物網提供
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Haagen-Dazs哈根達斯櫻花冰淇淋品脫，特價299元。圖／樂天市場提供
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櫻花粉不鏽鋼餐具套組，特價1,090元。圖／樂天市場提供
櫻花粉不鏽鋼餐具套組，特價1,090元。圖／樂天市場提供
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和風櫻花陶瓷杯盤，特價680元。圖／樂天市場提供
和風櫻花陶瓷杯盤，特價680元。圖／樂天市場提供
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日本樂天直送館SALONIA雙負離子平板夾，售價1,450元。圖／樂天市場提供
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日本樂天直送館美舒律Megrhythm櫻花香蒸氣眼罩，售價890元。圖／樂天市場...
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日本樂天直送館Skinvill溫感洗顏卸妝凝露春天櫻花限定版，售價962元。圖／...
日本樂天直送館Skinvill溫感洗顏卸妝凝露春天櫻花限定版，售價962元。圖／樂天市場提供
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日本期間限定櫻花餅，售價1,080元。圖／樂天市場提供
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櫻花momo甜點

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