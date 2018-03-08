才剛邁入10周年！樂沐公告只營業至今年12月底

2018-03-08 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



樂沐只營業到今年底，下半年仍會邀請星級主廚來客座。圖／翻攝自樂沐法式餐廳粉絲團 分享 facebook

曾入選「亞洲50最佳餐廳」的樂沐，今年是餐廳開幕邁向第10年，但樂沐法式餐廳官方粉絲團卻貼出公告，並表示，樂沐法式餐廳將在今年12月底結束營業，目前沒有任何新餐廳計畫，至於已經開展的樂沐糕餅舖、GoutBar，以及快閃概念的Gubami牛肉麵，仍會正常運作。此外，下半年仍會邀請多位名廚前來客座，為樂沐慶祝慶祝10周年也餞別。

位於台中的樂沐法式餐廳，自2008年開幕以來，備受外界矚目，不論是餐廳型態或是美麗的女主廚，在在都能引起話題與討論，加上樂沐法式餐廳近幾年來曾多次奪下「亞洲最佳50餐廳」名次，國際上享有名氣。

不僅如此，樂沐法式餐廳近期也相當積極邀約星級主廚舉行客座活動，像是去年底便找來日本米其林三星餐廳Molière主廚中道博來台客座。此外，「台北米其林指南」今年來台發行，並首次舉行米其林指南晚宴，樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒也受邀參與晚宴製作餐會菜色，就外界看來相當活躍，也因此在傳出即將於今年底關閉消息，令不少人感到震驚。

樂沐法式餐廳於官方粉絲團公告上提到，樂沐從2008年開幕至今已是第10年，這10年間台灣餐飲界的變化相當大。同時陳嵐舒也表示，自己與樂沐有很多人愛護，也沒有少被議論過，即使如此，她還是堅持做自己想做的，不論是料理的味道還是自己，不愛與公眾接觸、不喜歡曝光，也不在意各種應該在意的公關手腕，但在這個時代，安靜等同消失。

陳嵐舒說，自己沒有征服世界的野心，也沒有足夠虛榮作為遊戲的動力，只想安安靜靜烹調出心中的滋味。因此在去年底拒絕幾乎已成行的海外展店邀約，決定在夢想完全遠離前停下來。她也提到，樂沐在今年12月底結束營業，是困難且漫長的決定，目前沒有任何新餐廳計畫，但已經開展的樂沐糕餅舖、GoutBar，以及快閃概念的Gubami牛肉麵，仍會正常運作。並預告今年下半年會邀請多位國際名廚前來客座，包含日本三星名廚中道博，以及她的啟蒙導師、巴黎二星名廚Jean-Francois Piege。

樂沐主廚陳嵐舒曾多次獲得「亞洲50最佳餐廳」名次。圖／翻攝自樂沐法式餐廳粉絲團 分享 facebook