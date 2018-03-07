沒見過艾兒芬妮這樣穿搭 為Miu Miu開秀還壓軸

2018-03-07 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Miu Miu 2018秋冬女裝在巴黎耶納宮發表，由巴黎視覺設計團隊M/M （Paris）打造出26個字母的黑白視覺空間，透過字母中暗藏的女性的臉或身體、手指或臀部，連結出時尚MIU MIU女郎奇幻多彩的宇宙。

這場由好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）開場、壓軸的大秀，也是她少見的前衛穿搭，伴隨著八○年代的搖滾輕快音樂而登場，設計師Miuccia Prada牽引觀賞者走進一場時空拉扯的趣味之中，游離在六○年代與八○年代的對比衝突之間，時而倒錯、時而夢幻，花型的篷袖大衣、緊窄的裙裝，為女性曲線帶來更豐饒的想像。整體服裝輪廓以上寬下窄的剪裁為主，透過設計師擅長的多層次穿搭，表現層層疊疊的女人味，直身剪裁水洗高腰牛仔褲、配上厚厚的彈性腰帶或雙層金屬釦腰帶，上身以水洗牛仔襯衫、Polo衫或是五顏六色的粗花呢夾克，展現怪奇之美；白襪搭配漆亮皮瑪莉珍鞋，則是詩意點綴。