沒見過艾兒芬妮這樣穿搭 為Miu Miu開秀還壓軸
Miu Miu 2018秋冬女裝在巴黎耶納宮發表，由巴黎視覺設計團隊M/M （Paris）打造出26個字母的黑白視覺空間，透過字母中暗藏的女性的臉或身體、手指或臀部，連結出時尚MIU MIU女郎奇幻多彩的宇宙。
這場由好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）開場、壓軸的大秀，也是她少見的前衛穿搭，伴隨著八○年代的搖滾輕快音樂而登場，設計師Miuccia Prada牽引觀賞者走進一場時空拉扯的趣味之中，游離在六○年代與八○年代的對比衝突之間，時而倒錯、時而夢幻，花型的篷袖大衣、緊窄的裙裝，為女性曲線帶來更豐饒的想像。整體服裝輪廓以上寬下窄的剪裁為主，透過設計師擅長的多層次穿搭，表現層層疊疊的女人味，直身剪裁水洗高腰牛仔褲、配上厚厚的彈性腰帶或雙層金屬釦腰帶，上身以水洗牛仔襯衫、Polo衫或是五顏六色的粗花呢夾克，展現怪奇之美；白襪搭配漆亮皮瑪莉珍鞋，則是詩意點綴。
強調肩線剪裁的亮色外套是一大亮點，炫色絲巾、貓眼造型墨鏡、金屬項鍊以及水晶寶石大耳環，是本季無可忽略的配件。在色彩部分以焦糖色、紅色、灰色與黑色為主，黃色、草綠色、紫色則是成為畫龍點睛的搭襯；此外，MIU MIU logo也以全新樣貌出現在包款上，或烙印在短靴上，讓MIU MIU女郎釋放新鮮而不羈的時尚能量。
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