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Dior高級珠寶揭密凡爾賽深宮 來台搶鮮展

2018-03-07 20:41聯合報 記者陳若齡╱即時報導

高級珠寶總給人奢華高貴、可遠觀不可褻玩焉之感，但今年1月底於巴黎發表、以凡爾賽宮為靈感的全新Dior a Versailles Pieces Secretes高級珠寶系列不僅能觀賞，每件作品都暗藏秘密玄機，讓人忍不住想好好把玩！配合Dior台北新光三越 A4館概念店開幕以及台灣珠寶藏家期待，超過10多件新品搶「鮮」來台巡展，引人一窺凡爾賽宮的秘密。

對Dior高級珠寶設計師Victoire de Castellane來說，珠寶不僅是工藝，也是寄情託寓所在，她以獨創設計語彙，喃喃道出一個個瑰麗迷幻的故事，這次是關於凡爾賽宮的傳說，從2016年拉開凡爾賽宮紫醉金迷的法式文化，到2017年凡爾賽宮外的花園景致，今年最終章走入凡爾賽宮廷中潛藏的私人廊道與秘密閨房，探訪皇族密聞與錯落交織的風華底蘊。

把玩只比手指略寬如珠寶盒般的戒指，竟可拉開，就像收存情書的梳化台小抽屜；古典玫瑰式切割的DIF等級的美鑽，刻意做出半透視效果，透出底座的金屬雕飾或寶石，或以打薄處理坦桑石、綠柱石或海水藍寶，只為透視底座的精緻設計，都是為了營造從帷冪或門後窺視的神秘效果。戒指或鍊墜多結合轉動、開闔等機關設計，寓意揭開秘密、發現驚喜，而底座藏著的是花朵、是幸運草、是鑰匙鎖孔，也有象徵永生與重生的骷髏頭，揭示打開記憶中的美好，也像是如夢似錦的人生。刻意採用復古切割或鑲嵌工藝，以及明暗對比的寶石搭配，以及骨董式的造型，都教人情不自禁墜入凡爾賽宮廷情節中

此次來台作品，除了全新Dior a Versailles Pieces Secretes高級珠寶系列，也有首度在台曝光的Dior a Versailles系列彩寶作品，其中一條藍寶石鑽石項鍊，要價7000萬元，為此次展出最高單價作品。即日起至3月10日於Dior台北新光三越 A4館概念店展出。

CACHETTE 綠柱石白金鑽石耳環，左右分別代表國王和皇后，白K金底座鑲嵌美鑽...
CACHETTE 綠柱石白金鑽石耳環，左右分別代表國王和皇后，白K金底座鑲嵌美鑽，1克拉與1.03克拉盾牌式切割全美鑽與4.24與4.8克拉綠柱石，黃金底座與葉薊圖騰鑲嵌，約740萬元。圖／Dior提供
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VOLUPTE鑽石戒指，如萬花筒的設計，透過鑽石可隱約看到裡面鑲嵌的紅寶石光芒。 白K金底座鑲嵌白鑽、黃鑽、梨型切割祖母綠與3.01克拉玫瑰式割F VVS2鑽石主石，太陽放射刷紋白K金底座，軸心鑲嵌紅寶石，約1,050萬元。圖／Dior提供
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VANITE白金鑽石戒指 白K金鑲嵌10顆圓型玫瑰式切割、2顆梨型玫瑰式切割與4顆圓鑽，打開蓋子戒台裡鑴刻永生骷顱圖騰，約250萬元。圖／Dior提供
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INTIMITE坦桑石玫瑰金鑽石項鍊，透過坦桑石可看到底座的愛心雕刻，玫瑰金底座鑲嵌美鑽、20.01克拉坦桑石主石，約990萬元。圖／Dior提供
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VOLUPTE 海水藍寶鑽石藍寶耳環白K金與玫瑰金底座鑲嵌鑽石與和平鴿、骷顱圖騰、兩顆3.75與3.53克拉枕式切割海水藍寶石，約570萬元。圖／Dior提供
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INTIMITE 粉紅色尖晶石玫瑰金鑽石戒指，玫瑰金鑽石底座，鑲嵌3.94克拉梨形切割粉紅色尖晶石，約370萬元。圖／Dior提供
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VANITE鑽石項鍊，白K金底座與鑽石，主石為 3.1克拉D IF玫瑰式切割全美鑽，約2,000萬元。圖／Dior提供
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