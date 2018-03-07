Dior高級珠寶揭密凡爾賽深宮 來台搶鮮展

2018-03-07 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



高級珠寶總給人奢華高貴、可遠觀不可褻玩焉之感，但今年1月底於巴黎發表、以凡爾賽宮為靈感的全新Dior a Versailles Pieces Secretes高級珠寶系列不僅能觀賞，每件作品都暗藏秘密玄機，讓人忍不住想好好把玩！配合Dior台北新光三越 A4館概念店開幕以及台灣珠寶藏家期待，超過10多件新品搶「鮮」來台巡展，引人一窺凡爾賽宮的秘密。

對Dior高級珠寶設計師Victoire de Castellane來說，珠寶不僅是工藝，也是寄情託寓所在，她以獨創設計語彙，喃喃道出一個個瑰麗迷幻的故事，這次是關於凡爾賽宮的傳說，從2016年拉開凡爾賽宮紫醉金迷的法式文化，到2017年凡爾賽宮外的花園景致，今年最終章走入凡爾賽宮廷中潛藏的私人廊道與秘密閨房，探訪皇族密聞與錯落交織的風華底蘊。

把玩只比手指略寬如珠寶盒般的戒指，竟可拉開，就像收存情書的梳化台小抽屜；古典玫瑰式切割的DIF等級的美鑽，刻意做出半透視效果，透出底座的金屬雕飾或寶石，或以打薄處理坦桑石、綠柱石或海水藍寶，只為透視底座的精緻設計，都是為了營造從帷冪或門後窺視的神秘效果。戒指或鍊墜多結合轉動、開闔等機關設計，寓意揭開秘密、發現驚喜，而底座藏著的是花朵、是幸運草、是鑰匙鎖孔，也有象徵永生與重生的骷髏頭，揭示打開記憶中的美好，也像是如夢似錦的人生。刻意採用復古切割或鑲嵌工藝，以及明暗對比的寶石搭配，以及骨董式的造型，都教人情不自禁墜入凡爾賽宮廷情節中