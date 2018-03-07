打開偏鄉學童視野 3D行動電影院傳愛不輟

2018-03-07 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



「一台放映車、一副3D眼鏡，讓偏鄉孩子看見不同的台灣！」台灣導演曲全立耗費十年，上山下海拍攝台灣的風景及人文影像。四年來他帶著「行動電影院」走遍台灣各角落，迄今已逾12萬名偏鄉學童受惠。今年活動邁入第5年，行動車加入最新的AR技術，將以嶄新面貌持續走訪800多所偏鄉小學。

「10個瀕臨消失的台灣美景，100個快被遺忘的傳統匠師，半聾半盲的導演，用十年去紀錄台灣的風土與人文，希望未來的孩子不至於遺忘，台灣最美的模樣。」

《美力台灣》紀錄片搭配小野的歌聲、請來金獎音樂製作人鐘興民編曲，用鏡頭紀錄玉山、花東縱谷的震撼，綠島、蘭嶼的海底世界等美景，並且拍攝匠師製作雞毛撢子、蓑衣等珍貴的百工文化。迄今票房已破千萬，走過台灣22個縣市、1190所學校，足跡達3千多尺高山，總里程數逾14萬公里，等同繞行地球3圈半。

其實多年前，曲全立曾被診斷出腦中有個拳頭大的腫瘤，醫生宣判他的生命剩不到半年，不過他卻奇蹟似地活下來，留下半聾半盲的後遺症。從此他立志做公益，憑著一股「傻瓜精神」，變賣家當、耗盡積蓄，打造全台唯一的3D電影放映車，開啟了他為偏鄉服務的「第二生命」。

為協助公益種子在全台偏鄉萌芽，教育部負責牽線，幫助行動車媒合學校，教育部次長姚立德今天出席記者會表達支持。美力台灣3D電影暨偏鄉巡演團隊表示，一開始和偏鄉學校接洽時，學校常有許多顧慮與考量，透過教育部擔任橋樑，活動推行也變得順利許多。

不少學童看完影片後，開啟了對台灣土地的認識，有學生天真地說「要回家告訴爸爸，不能把酒瓶丟到峽谷」；也有人說「認識好多以前沒聽過的行業和師傅」。曲全立表示，身為導演，不只要拍出好電影，更要讓人產生共鳴，尤其是那些還在成長的孩子，更需要認識台灣這片土地，希望讓孩子不受限於距離的拘束，擁有更多的文化刺激。