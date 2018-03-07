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一周VIP增2500人 金鑛會員APP上線黏熟客

2018-03-07 16:48聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

咖啡產值驚人，連鎖咖啡、超商等各通路不斷拓點、提升咖啡品質、推出會員卡提供專屬優惠，養成死忠粉絲成為目標。金鑛咖啡逢18周年，3月起會員APP上線、推出全新無實體卡會員機制，主打消費即可直接累積「虛擬金幣」，VIP會員可享最高回饋780元及其他專屬優惠，年費400元，短短一周VIP會員人數已達2,500人。

近年咖啡業著紛以會員卡、會員分級營造「顧客專屬感」，打造熟客黏著度。逢品牌18歲生日，金鑛咖啡副總謝穎漢表示，3月起會員APP上線，進一步將會員採分級制，分別享受不同優惠。VIP會員年費400元，申辦即享好禮三選一，包含12杯65元飲品（780元）、金鑛虛擬金幣500枚（500元）或不鏽鋼保溫瓶（640元）；VIP會員還享每周三會員日飲品第2杯半價、生日禮、不定期活動，且於門市消費每35元累積金鑛金幣1枚，每枚金幣可折抵1元，折抵無上限。從3月1日至今VIP會員數已達2,500元，一般會員達5,000人，超出業者預期，預估今年底VIP會員可達8萬人。

此外，3月31前下載金鑛咖啡APP，一般會員及VIP會員出示會員條碼即享單筆9折優惠。而3月份VIP會員專屬活動則推出「尋寶初體驗」，購買春季飲品、西點、咖啡豆並出示會員條碼，即享金礦尋寶挖金幣1次，最高可得100枚金幣。

2000年發跡於高雄的金鑛咖啡，18年來全台店數達52間，去年6月起因調整營運策略而暫停營業的門市，包含台中東海店、新北永貞店、高雄華榮店及高雄大昌店皆陸續於今年上半年重啟營業，預估上半年達到54間。

金鑛咖啡APP主打直接消費可累積虛擬金幣折抵消費。圖／金鑛咖啡提供
金鑛咖啡APP主打直接消費可累積虛擬金幣折抵消費。圖／金鑛咖啡提供
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金鑛咖啡會員APP上線，開始採會員分級制。記者沈佩臻／攝影
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