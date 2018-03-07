白色情人節告白靠這些！粉嫩花系、酸甜滋味獻心意

2018-03-07 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



白色情人節即將在浪漫的春季時節報到，超市、超商業者推出各式粉嫩小物、食品、飲品，為甜蜜的時刻點綴幸福。

頂好超市趁勢在白色情人節前夕推出粉紅草莓季，頂好表示，今年因遇暖冬，且溫差大、雨量少的關係，草莓產季延後，現在正是品嘗的好時機。3月14日前，新鮮韓國草莓、新鮮美國進口草莓，原價239元，特價189元；大湖草莓原價169元，特價109元。另外，頂好也特別引進網路人氣商品，來自日本神奈川縣的SUNTORY草莓風味天然水及日本三重縣的SANGARIA草莓優格飲，用甜蜜的滋味融化對方的心。

如果另一半是喜歡潮流美妝的女孩，7-ELEVEN推出全球首賣卡娜赫拉的小動物美妝品，共有4款單品，包括蜜唇膏、潤唇膏、蜜粉餅、腮紅、外加化妝包，以及可一次購齊的經典彩妝組，價格在250元~1,280元，又以經典彩妝組最划算，售價約市價79折的優惠。除了妝感要粉嫩，送上時尚小點心也很搭，好比覆盆莓慕斯塔，為2018春季限定款，由法國覆盆莓果泥、酥脆法式塔皮、覆盆莓慕慕斯及戚風蛋糕夾層，層層堆疊出的酸甜口感；Mister Donut店中店則有Hello Kitty粉紅瑰蜜、雪白知己甜甜圈，搭配Hello Kitty造型巧克力，並附上專屬聯名設計盒，拍照分享好吸睛。