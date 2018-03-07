慶祝三八婦女節 越捷釋出150萬張0元起促銷機票

2018-03-07 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



慶祝三八婦女節，Vietjet越捷航空即日起至3月8日13至15時於官網（www.vietjetair.com）釋出150萬張新台幣0元起促銷機票。促銷航線包含越捷所有往返台越航班（台北／台中／台南／高雄—胡志明市、台北／高雄—河內）、越南連接韓國首爾／釜山、香港、新加坡、泰國曼谷／普吉島／清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨金邊/暹粒的國際航班，以及越南國內航班。機票使用期限為2018年4月10日至12月31日。

此外，於3月8日婦女節當天，越捷將額外提供給前1,000名女性旅客促銷優惠，凡當天於官網（www.vietjetair.com）訂票、以Visa／MasterCard／JCB／銀聯完成付款，將獲得額外促銷代碼，未來訂票輸入代碼即可享受折扣。

越捷航空表示，促銷機票即日起至3月8日每日13至15時（台灣時間）可於越捷官網（www.vietjetair.com）、臉書專頁（www.facebook.com/vietjettaiwan）點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。