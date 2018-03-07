57座奧斯卡小金人什麼樣子？勞力士拍給你看

2018-03-07 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



第90屆奧斯卡頒獎典禮甫於本週一落幕。今年女性力量崛起、社會弱勢發聲，成為焦點也可望後續在好萊塢發起更多效益。事實上，奧斯卡頒獎典禮呈獻由四位傑出的電影人聯合出品的勞力士影片，更聯合不同背景、性別、族裔的金像獎名導包括《阿凡達》巨導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）拍攝，4人作品共贏得57項奧斯卡大獎。

長期以來透過不同方式資助文化藝術活動的瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex ），自2017年起開始擔任奧斯卡金像獎的榮譽贊助商，以及奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Picture Arts and Sciences）的創始贊助商；博物館預計將於2019年正式對外開放，致力回溯及保存電影史料。而在過去三年中，勞力士也負責設計及管理頒獎典禮的演員休息室（Greenroom）。