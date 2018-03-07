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57座奧斯卡小金人什麼樣子？勞力士拍給你看

2018-03-07 14:58聯合報 記者孫曼╱即時報導

第90屆奧斯卡頒獎典禮甫於本週一落幕。今年女性力量崛起、社會弱勢發聲，成為焦點也可望後續在好萊塢發起更多效益。事實上，奧斯卡頒獎典禮呈獻由四位傑出的電影人聯合出品的勞力士影片，更聯合不同背景、性別、族裔的金像獎名導包括《阿凡達》巨導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）拍攝，4人作品共贏得57項奧斯卡大獎。

長期以來透過不同方式資助文化藝術活動的瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex ），自2017年起開始擔任奧斯卡金像獎的榮譽贊助商，以及奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Picture Arts and Sciences）的創始贊助商；博物館預計將於2019年正式對外開放，致力回溯及保存電影史料。而在過去三年中，勞力士也負責設計及管理頒獎典禮的演員休息室（Greenroom）。

去年在奧斯卡頒獎典禮上特別放映了一部象徵勞力士精神的影片，重現了過往電影主角佩戴勞力士腕表的經典畫面。今年的影片則是邀請擔任勞力士代言人多年的《阿凡達》巨導詹姆斯卡麥隆攜手另外三名大師級的導演入鏡，包括《鳥人》及《神鬼獵人》的墨西哥裔導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）、以《危機倒數》奪下奧斯卡最佳導演獎的首位女性導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、以及馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等，4人作品共贏得57項奧斯卡大獎。影片中來自不同背景、作品風格迥異的他們，說出他們心目中對於電影的定義、創作的想法：「能夠跨越銀幕界限的電影是『恒久經典的名作』」凱薩琳畢格羅說。

勞力士代言人馬丁史柯西斯配戴40毫米Oyster Perpetual Day-D...
勞力士代言人馬丁史柯西斯配戴40毫米Oyster Perpetual Day-Date。圖／勞力士提供
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勞力士代言人詹姆斯卡麥隆配戴Oyster Perpetual Deepsea 3...
勞力士代言人詹姆斯卡麥隆配戴Oyster Perpetual Deepsea 3。圖／勞力士提供
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奧斯卡電影博物館將會成為世界首座致力於探究電影和電影製作藝術與科學的機構。圖／勞...
奧斯卡電影博物館將會成為世界首座致力於探究電影和電影製作藝術與科學的機構。圖／勞力士提供
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勞力士代言人凱薩琳畢格羅配戴40毫米Oyster Perpetual Yacht...
勞力士代言人凱薩琳畢格羅配戴40毫米Oyster Perpetual Yacht-Master。圖／勞力士提供
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奧斯卡電影博物館將於2019年開幕。圖／勞力士提供
奧斯卡電影博物館將於2019年開幕。圖／勞力士提供
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勞力士代言人阿利安卓崗札雷伊納利圖配戴Oyster Perpetual Sky-...
勞力士代言人阿利安卓崗札雷伊納利圖配戴Oyster Perpetual Sky-Dweller。圖／勞力士提供
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由勞力士所設計及管理的的2018年演員休息室（Greenroom）。圖／勞力士提...
由勞力士所設計及管理的的2018年演員休息室（Greenroom）。圖／勞力士提供
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電影卡麥隆

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