57座奧斯卡小金人什麼樣子？勞力士拍給你看
第90屆奧斯卡頒獎典禮甫於本週一落幕。今年女性力量崛起、社會弱勢發聲，成為焦點也可望後續在好萊塢發起更多效益。事實上，奧斯卡頒獎典禮呈獻由四位傑出的電影人聯合出品的勞力士影片，更聯合不同背景、性別、族裔的金像獎名導包括《阿凡達》巨導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）拍攝，4人作品共贏得57項奧斯卡大獎。
長期以來透過不同方式資助文化藝術活動的瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex ），自2017年起開始擔任奧斯卡金像獎的榮譽贊助商，以及奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Picture Arts and Sciences）的創始贊助商；博物館預計將於2019年正式對外開放，致力回溯及保存電影史料。而在過去三年中，勞力士也負責設計及管理頒獎典禮的演員休息室（Greenroom）。
去年在奧斯卡頒獎典禮上特別放映了一部象徵勞力士精神的影片，重現了過往電影主角佩戴勞力士腕表的經典畫面。今年的影片則是邀請擔任勞力士代言人多年的《阿凡達》巨導詹姆斯卡麥隆攜手另外三名大師級的導演入鏡，包括《鳥人》及《神鬼獵人》的墨西哥裔導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）、以《危機倒數》奪下奧斯卡最佳導演獎的首位女性導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、以及馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等，4人作品共贏得57項奧斯卡大獎。影片中來自不同背景、作品風格迥異的他們，說出他們心目中對於電影的定義、創作的想法：「能夠跨越銀幕界限的電影是『恒久經典的名作』」凱薩琳畢格羅說。
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