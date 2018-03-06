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米其林必比登推薦 夜市小吃入列

2018-03-06 23:39聯合報 記者魏妤庭／台北報導

必比登推薦，饒河街夜市三家入選，包括：陳董藥燉排骨（圖）、福州世祖胡椒餅、施老闆...
必比登推薦，饒河街夜市三家入選，包括：陳董藥燉排骨（圖）、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐。 記者林俊良／攝影
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米其林集團選在「台北米其林指南」出刊前一周，搶先公布「必比登推介」美食餐廳名單，此次有卅六家餐館及店家入選，除了呼聲高的鼎泰豐、點水樓外，還有八家牛肉麵店上榜，另有十間街頭美食來自夜市，包含陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐等。美食家認為名單看起來還行，外國人照著吃不容易踩到雷。

「必比登推介名單」是由米其林評審員頒發給餐飲業者的一項殊榮，是過去在其他城市推出米其林指南前，皆會推出的推薦美食名單。該分名單以推薦「物超所值」且固定價格在一定範圍的美食餐廳為主，並依據城市物價略有不同，換算成新台幣，大致上落在一千二百元到一千三百元左右。

米其林集團發布的台北「必比登推介名單」中，總共有卅六家餐館及店家入選，價位介於卅元到一千元間。其中，摘星呼聲最高的點水樓（松山）、鼎泰豐（信義路）皆入選。另像是排隊名店阜杭豆漿，或是亞洲其他地區的異國美食，如日本濱松屋等，也都榜上有名。

此外，在「必比登推介名單」中，有五家為台式料理，包含茂園、美麗餐廳、My灶、我家小廚房、雙月食品等。另台灣知名小吃牛肉麵也榜上有名，像是永康牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、劉山東牛肉麵、林東芳牛肉麵、廖家牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、建宏牛肉麵等。該名單還特別介紹清真中國牛肉麵食館，強調這間六十年麵店別具風味，值得前往一嘗。

台灣知名夜市小吃同樣也有多家入選，其中有三間位於饒河夜市，包括陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐。另南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市等，各有兩家入選。而知名的士林夜市僅海友十全排骨上榜。

美食家高琹雯Liz表示，若外國人來台北旅遊，想要照著這分名單品嘗美食是不錯的選擇，因為就名單來看，「不太容易踩到雷。」儘管在地人都有自己的口袋名單，像是牛肉麵各有擁護者，但選出來的名單具有一定代表性。

此外，雖然部分呼聲高的名店，像是鼎泰豐、點水樓入選「必比登推介名單」，似乎意味著摘星無望，而問及此事，該兩家店的態度低調，不願多做回應。

2018台北米其林指南必比登推介名單 圖／聯合報提供
2018台北米其林指南必比登推介名單 圖／聯合報提供
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夜市米其林

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