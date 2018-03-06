CHANEL時尚森林 一身秋意

2018-03-06 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱專題報導



香奈兒將充滿秋天氣息的森林帶進巴黎大皇宮，滿地的落葉與薄霧藍天相呼應，優美如畫的背景映襯出全新服裝配件作品的浪漫詩意。 歐新社 分享 facebook

百變的巴黎大皇宮這回又成了什麼模樣？這是香奈兒時裝秀發表前總是引起許多人猜測的重點之一。2018秋冬巴黎時裝周，卡爾拉格斐巧手一揮，將充滿秋天氣息的森林帶進巴黎大皇宮，滿地的落葉與薄霧藍天相呼應，優美如畫的背景映襯出全新服裝配件作品的浪漫詩意。

紅棕色、紅色系、橘、苔綠、松綠、樹皮棕為本季主要色調。 美聯社 分享 facebook

印花玩樹 材質亮點

紅棕色、紅色系、橘、苔綠、松綠、樹皮棕為本季主要色調，修長的服裝輪廓增添許多瀟灑姿態。斜紋軟呢襯衫上衣搭配長裙，撞色高領更帶出驕傲迷人的氣質。肩部垂飾形成別緻的雙袖效果，立體感十足的斗篷造型也拉長整體線條。樹葉樹枝與年輪幻化成印花，以多彩或黑白等樣貌像是藝術拓印般現身在喇叭袖洋裝、短裙套裝以及大衣等單品上。

異材質的組合穿搭更充滿創意巧思，皮革材質覆以蕾絲，用來製作小黑洋裝或是褲裝搭配雪紡襯衫。刺繡的烏干紗與蓬裙配菱格紋羽絨外套，燈芯絨與絲絨也注入一絲奢華，斜紋軟呢配皮革長褲則是在典雅中混搭帥氣性格。仿皮草斗篷、羽毛裝飾袖口、層層堆疊的蕾絲洋裝配以細膩的刺繡縫邊，從細節到整體，每一處都盡情展現穿搭魅力。

撞色高領帶出驕傲迷人的氣質。 美聯社 分享 facebook

樹葉樹枝與年輪幻化成印花，以多彩或黑白等樣貌像是藝術拓印般現身在喇叭袖洋裝、短裙套裝以及大衣等單品上。 歐新社 分享 facebook

樹皮印花皮革製成的過膝長靴和雕花鞋紋理隨著光影透著變換光澤。 （歐新社） 分享 facebook

枝葉延伸 鞋包優雅

包與鞋款也被濃厚的秋意圍繞，印有LOGO的絨布大型提包簡約大器，鍊帶小包則是不時與服裝上的斜紋軟呢、格紋運用同樣的色調與布料製成，展現套裝式的趣味。樹皮印花皮革製成的過膝長靴和雕花鞋紋理隨著光影透著變換光澤，更是令人無法移開眼光。飾品配件方面，樹枝般的編織飾帶、樹葉造型雕刻的扣飾、柔和色調的琉璃寶石串珠項鍊等，再度延伸大自然的元素為細節施予魔法，粉紅露指皮革手套、寬大圍巾，流露強悍個性又隨興優雅。

印有LOGO的絨布大型提包簡約大器。 歐新社 分享 facebook

逗趣的樹幹鍊袋造型包。 歐新社 分享 facebook

包款上也可見樹葉樹枝與年輪幻化成的印花。 法新社 分享 facebook

本場大秀也吸引了凡妮莎巴哈迪、香奈兒摩登Coco香水與Coco Crush高級珠寶代言人綺拉奈特莉、卡洛琳德麥格雷特、品牌大使超模劉雯、韓國品牌大使朴信惠、超模朴秀珠、部落客Irene Kim等，台灣歌手蕭敬騰、周杰倫、昆凌以及大陸女星宋茜與江疏影、英國歌手莉莉艾倫等人，一同現身進入時尚迷離森林，感受專屬秋冬的浪漫氛圍。

綺拉奈特莉。 美聯社 分享 facebook

凡妮莎巴哈迪。 （美聯社） 分享 facebook

韓國超模朴秀珠。 （美聯社） 分享 facebook