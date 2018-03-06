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征服紅毯 珠寶趨勢關鍵兩重點

2018-03-06 22:35聯合報 記者孫曼╱即時報導

每年奧斯卡金像獎，紅毯穿搭宛如明星的品味競技場。今年紅毯星光終於跳出好萊塢近期因＃MeToo的黑色浪潮，眾女星穿出一片彩虹，從黑白到彩虹，唯一不變，也最不可或缺的顯然就是華麗的鑽石耳環，各種造型搭配性高。另外，搭配與禮服同色系的彩色寶石也是在紅毯上展現優雅的一大利器，同時是今年值得注意的趨勢。

妮可基嫚配戴海瑞溫斯頓如同吊墜水晶燈般華麗的鑽石耳環，搭配亞曼尼高級訂製服。圖／...
妮可基嫚配戴海瑞溫斯頓如同吊墜水晶燈般華麗的鑽石耳環，搭配亞曼尼高級訂製服。圖／海瑞溫斯頓提供
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珍芳達配戴蕭邦珠寶穿著Balmain高級訂製服。圖／蕭邦提供
珍芳達配戴蕭邦珠寶穿著Balmain高級訂製服。圖／蕭邦提供
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珍芳達以蕭邦的垂墜鑽石耳環修飾臉頰線條。圖／蕭邦提供
珍芳達以蕭邦的垂墜鑽石耳環修飾臉頰線條。圖／蕭邦提供
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今年紅毯最美女星，不論一般認為是妮可基嫚（Nicole Kidman）或珍芳達（Jane Fonda），不能不提一副華麗的鑽石耳環為她們增添了多少風采。珍芳達以一套全白立體剪裁的珠繡Balmain禮服，搭配如水滴般垂墜的單串蕭邦鑽石耳環，驚豔全球，展現保養得宜的80歲高雅氣質。妮可基嫚則是以一對如水晶燈般造型的海瑞溫斯頓Chandelier耳環搭配亞曼尼高訂的大蝴蝶結深藍色緞面禮服，簡約而優美。

瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取...
瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取自IG
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瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取...
瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取自IG @calvinklein
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辛蒂亞配戴1930年代的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環，年輕氣息為骨董珠...
辛蒂亞配戴1930年代的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環，年輕氣息為骨董珠寶注入活力。（法新社）
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同樣選擇了大蝴蝶結禮服的最佳女主角入圍女星瑟夏羅南（Saoirse Ronan），則是以一串簡約的卡地亞鑽石耳環，為Calvin Klein的粉紅色及踝禮服化龍點睛。新一代「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）配戴1930年代的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環，年輕氣息為骨董珠寶注入活力。

珍妮佛嘉納以伯爵的藍寶石鑽石珠寶襯托同色系Versace禮服。圖／伯爵提供
珍妮佛嘉納以伯爵的藍寶石鑽石珠寶襯托同色系Versace禮服。圖／伯爵提供
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海倫米蘭以藍寶石項鍊襯托同色系的藍色Reem Acra禮服。圖／海瑞溫斯頓提供
海倫米蘭以藍寶石項鍊襯托同色系的藍色Reem Acra禮服。圖／海瑞溫斯頓提供
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與禮服同色系珠寶的搭配，也是紅毯上深受好評的珠寶選擇，如珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）以伯爵的藍寶石耳環和藍寶石鑽戒，配襯靛藍色Versace禮服，完美展現華麗與優雅。同樣選擇靛藍色系禮服的資深女星海倫米蘭（Helen Mirren），則是以大氣十足的整套海瑞溫斯頓藍寶石鑽石項鍊和耳環，展現屬於銀髮女星的紅毯氣度。而選擇了粉藍色點點Schiaparelli高級訂製服的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則搭配同樣淺藍色系的蕭邦海水藍寶石耳環與戒指，清新氣質。

艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石珠寶搭配淡粉藍色的Schiaparelli高級...
艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石珠寶搭配淡粉藍色的Schiaparelli高級訂製服。圖／蕭邦提供
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艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石耳環搭配粉藍色的Schiaparelli高級訂...
艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石耳環搭配粉藍色的Schiaparelli高級訂製服。圖／蕭邦提供
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艾瑪史東以LV紅色西裝搭配鑲嵌橙紅色寶石的高級珠寶，帥氣俐落。法新社
艾瑪史東以LV紅色西裝搭配鑲嵌橙紅色寶石的高級珠寶，帥氣俐落。法新社
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跳出一片藍色海的則有艾瑪史東（Emma Stone），以LV紅色西裝搭配鑲嵌橙紅色寶石的高級珠寶，帥氣俐落；澳洲女星Samara Weaving也運用配戴寶格麗頂級玫瑰金紅碧璽珠寶搭配橘紅色禮服，明豔動人。

柔伊德區以藕紫色禮服，搭配同樣是紫色的Colors of Tiffany 高級珠...
柔伊德區以藕紫色禮服，搭配同樣是紫色的Colors of Tiffany 高級珠寶系列孔賽石耳環。圖／Tiffany提供
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艾許莉賈德配戴寶格麗頂級鑽石耳環與典藏系列鑽石手鐲與項鍊出席第90屆奧斯卡頒獎典...
艾許莉賈德配戴寶格麗頂級鑽石耳環與典藏系列鑽石手鐲與項鍊出席第90屆奧斯卡頒獎典禮紅毯，展現巨星風範。圖BVLGARI提供
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海倫米蘭配戴的海瑞溫斯頓枕型切工藍寶石鑽石項鍊。圖／海瑞溫斯頓提供
海倫米蘭配戴的海瑞溫斯頓枕型切工藍寶石鑽石項鍊。圖／海瑞溫斯頓提供
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艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦Temptation系列海水藍寶石戒指搭配同色系的禮服。...
艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦Temptation系列海水藍寶石戒指搭配同色系的禮服。圖／蕭邦提供
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瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環畫龍點睛。圖／卡地亞提供
瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環畫龍點睛。圖／卡地亞提供
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珍妮佛嘉納配戴的伯爵Limelight Secrets & Lights 系列指...
珍妮佛嘉納配戴的伯爵Limelight Secrets & Lights 系列指環，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，605萬元。圖／伯爵提供
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BVLGARI Heritage 典藏系列鉑金鑽石耳環 約1998年。圖/BVL...
BVLGARI Heritage 典藏系列鉑金鑽石耳環 約1998年。圖/BVLGARI提供
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妮可基嫚配戴海瑞溫斯頓經典溫斯頓風格Chandelier鑽石耳環，鉑金鑲嵌鑽石。...
妮可基嫚配戴海瑞溫斯頓經典溫斯頓風格Chandelier鑽石耳環，鉑金鑲嵌鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
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珍妮佛嘉納配戴的伯爵Sunny Side of Life 系列耳環，18K白金鑲...
珍妮佛嘉納配戴的伯爵Sunny Side of Life 系列耳環，18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石，約1,910萬元。圖／伯爵提供
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