征服紅毯 珠寶趨勢關鍵兩重點

2018-03-06 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



每年奧斯卡金像獎，紅毯穿搭宛如明星的品味競技場。今年紅毯星光終於跳出好萊塢近期因＃MeToo的黑色浪潮，眾女星穿出一片彩虹，從黑白到彩虹，唯一不變，也最不可或缺的顯然就是華麗的鑽石耳環，各種造型搭配性高。另外，搭配與禮服同色系的彩色寶石也是在紅毯上展現優雅的一大利器，同時是今年值得注意的趨勢。 妮可基嫚配戴海瑞溫斯頓如同吊墜水晶燈般華麗的鑽石耳環，搭配亞曼尼高級訂製服。圖／海瑞溫斯頓提供 分享 facebook 珍芳達配戴蕭邦珠寶穿著Balmain高級訂製服。圖／蕭邦提供 分享 facebook 珍芳達以蕭邦的垂墜鑽石耳環修飾臉頰線條。圖／蕭邦提供 分享 facebook

今年紅毯最美女星，不論一般認為是妮可基嫚（Nicole Kidman）或珍芳達（Jane Fonda），不能不提一副華麗的鑽石耳環為她們增添了多少風采。珍芳達以一套全白立體剪裁的珠繡Balmain禮服，搭配如水滴般垂墜的單串蕭邦鑽石耳環，驚豔全球，展現保養得宜的80歲高雅氣質。妮可基嫚則是以一對如水晶燈般造型的海瑞溫斯頓Chandelier耳環搭配亞曼尼高訂的大蝴蝶結深藍色緞面禮服，簡約而優美。 瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取自IG 分享 facebook 瑟夏羅南以卡地亞的鑽石耳環為Calvin Klein高級訂製禮服畫龍點睛。圖／取自IG @calvinklein 分享 facebook 辛蒂亞配戴1930年代的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環，年輕氣息為骨董珠寶注入活力。（法新社） 分享 facebook

同樣選擇了大蝴蝶結禮服的最佳女主角入圍女星瑟夏羅南（Saoirse Ronan），則是以一串簡約的卡地亞鑽石耳環，為Calvin Klein的粉紅色及踝禮服化龍點睛。新一代「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）配戴1930年代的寶格麗Heritage典藏系列鑽石耳環，年輕氣息為骨董珠寶注入活力。 珍妮佛嘉納以伯爵的藍寶石鑽石珠寶襯托同色系Versace禮服。圖／伯爵提供 分享 facebook 海倫米蘭以藍寶石項鍊襯托同色系的藍色Reem Acra禮服。圖／海瑞溫斯頓提供 分享 facebook

與禮服同色系珠寶的搭配，也是紅毯上深受好評的珠寶選擇，如珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）以伯爵的藍寶石耳環和藍寶石鑽戒，配襯靛藍色Versace禮服，完美展現華麗與優雅。同樣選擇靛藍色系禮服的資深女星海倫米蘭（Helen Mirren），則是以大氣十足的整套海瑞溫斯頓藍寶石鑽石項鍊和耳環，展現屬於銀髮女星的紅毯氣度。而選擇了粉藍色點點Schiaparelli高級訂製服的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則搭配同樣淺藍色系的蕭邦海水藍寶石耳環與戒指，清新氣質。 艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石珠寶搭配淡粉藍色的Schiaparelli高級訂製服。圖／蕭邦提供 分享 facebook 艾蜜莉布朗以淡藍色的蕭邦海水藍寶石耳環搭配粉藍色的Schiaparelli高級訂製服。圖／蕭邦提供 分享 facebook 艾瑪史東以LV紅色西裝搭配鑲嵌橙紅色寶石的高級珠寶，帥氣俐落。法新社 分享 facebook