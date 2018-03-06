碧娜鮑許舞團7度訪台 國家戲劇院綻放「康乃馨」

2018-03-06 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



碧娜鮑許經典舞作《康乃馨》，舞台上佈滿數千朵粉色系的康乃馨。圖／兩廳院提供 分享 facebook

「我跳舞，因為我悲傷。」這是德國舞蹈大師碧娜．鮑許名言。在國家兩廳院邀請下，碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場七度訪台，明(7日)起在國家戲劇院演出，今天舉行抵台記者會。

碧娜‧鮑許已於2009年辭世，舞團依舊維持旺盛的活力。碧娜‧鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監Adolphe Binder致詞時指出，很多人會好奇目前舞團的經營；碧娜‧鮑許雖然是舞團的靈魂人物，但很多作品是在碧娜‧鮑許帶領下與資深舞者一起創作的，因此對舞團而言，如何連結過去的經典作品非常重要。

她指出，舞團一方面要連結這些過去的經典作品的本質，另外一方面也會創作新作，如何激發舞團的創意能量也很重要，「我們試圖延續碧娜‧鮑許對人性的好奇，在創新的同時，也可以連結過去的精神。」

此次舞團將重現1997年首度訪台時帶來的作品《康乃馨》。在這支經典舞作中，舞台上佈滿數千朵粉色系的康乃馨，呈現一種溫柔的彩色幻境，身穿彩色舞衣的舞者奔跑、追逐，互相交換竊竊私語，彷彿渴望分享彼此的愛與柔情，忽然間舞臺上氣氛驟變，烏雲壓境，身穿制服的官員喝叱大家拿出護照，彷彿強權對弱者的施壓。

「我在乎的是人為什麼動，而不是如何動。」碧娜‧鮑許生前表示，《康乃馨》是一則人生的故事。舞作之末，舞者帶動觀眾一起進行四季之舞，生命的快樂與哀傷彷彿有其生命週期，如同四季變換，循環不止。

為了讓讓藝術體驗無阻礙，兩廰院特地與舞團合作，在演前導聆增加即時聽打服務聽障朋友，並於3月7日晚間舉辦圓夢專場，邀請婦女、社福團體、視障及聽障朋友總計265人參加，並以播放預錄講稿及現場報讀同時進行的方式即時呈現舞台上的每一個片段。

3月9日下午3時則推出舞台直擊主題導覽，讓觀眾瞭解舞監工作、舞台基礎認識、服裝管理工作、後台趣事、也提供《康乃馨》賞析、舞步示範等內容，本週即將開始報名，參與費用為350元，有興趣的朋友歡迎上兩廳院售票系統購票參與。