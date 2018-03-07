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3月瘋足球！ 台灣足球持續飛翔

2018-03-07 08:17聯合新聞網 有.設計 uDesign

既二月賽事後，3/14於輔仁大學足球場，首戰北朝鮮四二五體育俱樂部。購票詳情請上...
既二月賽事後，3/14於輔仁大學足球場，首戰北朝鮮四二五體育俱樂部。購票詳情請上udn售票網 (圖/文 中華民國足球協會提供)
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3月瘋足球，台灣足球緊鑼密鼓的3月份，本月將有兩場主場國際賽事，首先是3月14日晚間19:00由台灣首支通過亞足聯認證的職業俱樂部球隊，航源FC將在輔大主場面對4.25SC，台灣足球職業化一步一腳印正在實現。再來是3月27日重頭戲，亞洲盃資格賽最終戰，中華男足將在晚間19:00主場迎戰作客的新加坡，延續客場擊敗新加坡的能量，並在主場球迷的加持下，冀求再度拿下勝利。

台灣男足總教練Gary White (圖/文 中華民國足球協會提供)
台灣男足總教練Gary White (圖/文 中華民國足球協會提供)
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3月14日起中華男足將展開集訓並且於3月22日與航源FC進行熱身交流賽，屆時擁有國際賽經驗的輔大航源FC將與奇蹟總教練Gary帶領的中華男足交手，為3月27日的亞洲盃資格賽備戰，航源FC也能為下一場的亞協盃小組賽提早準備。3月瘋足球運動賽事，網路購票優惠請上udn售票網

【精彩足球賽事】

2018 AFC CUP 亞協盃小組賽航源足球俱樂部VS四二五體育俱樂部

比賽地點：輔仁大學足球場(新北市新莊區貴子坑路及三泰路北側)

比賽日期：2018/3/14(三) 19:00 航源足球俱樂部VS四二五體育俱樂部

主辦單位：中華民國足球協會、AFC亞洲足球聯盟

購票詳情：連結

2019亞洲盃資格賽最終戰 中華台北VS新加坡

比賽地點：臺北田徑場 Taipei Stadium

比賽日期：2018/3/27(二) 19:00 中華台北VS新加坡

主辦單位：中華民國足球協會、AFC亞洲足球聯盟

購票詳情：連結

足球新加坡中華台北

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