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小改款大升級 台灣車市「起步」猛

2018-03-05 22:11聯合報 記者陳威任╱即時報導

2018 All-New Ford Mustang正式開放預約訂購。圖／Ford...
2018 All-New Ford Mustang正式開放預約訂購。圖／Ford提供
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台灣車市在今年前兩月開出紅盤，車商也積極補強旗下產品，TOYOTA針對旗下2018年式七人座車款升級並強化配備；INFINITI則針對品牌首部跨界休旅提前進行搶先鑑賞巡迴展。

首先，TOYOTA針對受到商務人士喜愛的商旅車TOYOTA Alphard推出小改款車型，單一車型建議售價265萬，車頭換上全新階梯切面設計的水箱護罩，並導入更具科技感的Bi-Beam頭燈、光條式日行燈及序列式方向燈；全車座椅採用頂級真皮包覆，第二排座椅為頭等艙級Ottoman大型座椅，提供絕佳支撐力和乘坐舒適度。

全新Alphard在動力部分則搭載3.5L V6 D-4S引擎，並升級搭配8速手自排變速箱，創造更暢快的駕馭感受以及更佳的油耗表現；安全科技部分也升級搭載「BSM盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，提供更進階的安全防護。

此外，市場上唯一油電七人座MPV車款TOYOTA PRIUS α也推出新年式小改款車型，售價維持125萬元。新增Drive+隨行駕駛系統，整合3D衛星導航、音響、藍牙等多項功能，方便車主一機搞定多項功能。更搭載Toyota Safety Sense主動式安全防護系統，提供更嚴密的安全防護。

Ford則針對旗下經典跑車Mustang推出新年式小改款車型預售活動，預訂售價為 EcoBoost Premium的199.8萬及GT Premium的248萬元。其中，小改款Mustang在動力編成部分維持EcoBoost 2.3L引擎及5.0L V8自然進氣引擎，配備全新SelectShift 10速手自排變速箱，相較於過往的6速自排變速箱，擁有更快捷的換檔時間，且低速加速反應更佳，傳輸效率大幅進步，油耗更提升3%。

INFINITI則預計將於4月發表全新豪華跨界休旅QX30，搭載同級罕見的智慧型四輪驅動系統，展現鮮明運動風格，預售價168萬元起，即日起更將於高雄、台北及桃園展開搶先鑑賞巡迴展，邀請大家跟隨QX30從城市出走，更多QX30產品詳細資訊，請參閱INFINITI官方網站。

TOYOTA Alphard推出全新小改款車型。圖／和泰汽車提供
TOYOTA Alphard推出全新小改款車型。圖／和泰汽車提供
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